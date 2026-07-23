Vlada predlaže Budimira za šefa HC-a. Zbog bespravne gradnje kod Omiša rušio dijelove luksuzne vile

Budimirova supruga Milena luksuznu je nekretninu prepisala na njihovu punoljetnu djecu, čime je izbjegnuta obveza prijave te kuće u imovinskoj kartici šefa Hrvatskih cesta. Državni inspektorat naložio je uklanjanje visokog potkrovlja kuće, dvije garaže i bazena koji se nalazi uz objekt, piše Luka Safundžić za 24sata.