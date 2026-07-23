AFERA S KUĆONM
Vlada predlaže Budimira za šefa HC-a. Zbog bespravne gradnje kod Omiša rušio dijelove luksuzne vile
Ivica Budimir, čije se ime prošle godine povezivalo s aferom oko bespravno izgrađenih dijelova luksuzne vile kod Omiša, dobio je prijedlog Vlade za novu funkciju – predsjednika Uprave Hrvatskih cesta.
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Na današnjoj sjednici Vlada je na zatvorenom dijelu donijela zaključak kojim SkupštiniHrvatskih cesta predlaže imenovanje Ivice Budimira za predsjednika Uprave te mr. sc. Nenada Matića za člana Uprave, do provedbe postupka izbora predsjednika i člana Uprave, na razdoblje od najviše šest mjeseci.
Državni inspektorat u travnju prošle godine donio je rješenje kojim je naloženo uklanjanje svih bespravno izgrađenih dijelova na objektu i uz objekt Villa Pokora u mjestu Stanići kod Omiša, koji je u Budimirovu vlasništvu.
Budimirova supruga Milena luksuznu je nekretninu prepisala na njihovu punoljetnu djecu, čime je izbjegnuta obveza prijave te kuće u imovinskoj kartici šefa Hrvatskih cesta. Državni inspektorat naložio je uklanjanje visokog potkrovlja kuće, dvije garaže i bazena koji se nalazi uz objekt, piše Luka Safundžić za 24sata.
Nakon što je DORH pokrenuo istragu, uklonjeni su bespravno nadograđeni dijelovi objekta.
Budimirova imovinska kartica
Prema posljednjim podacima iz imovinske kartice, Budimir mjesečno zarađuje nešto više od 5200 eura, dok njegova supruga radi u tvrtki Mater Media d.o.o. za plaću od 870 eura.
Od nekretnina imaju kuću u mjestu Ričice, koju je Budimir naslijedio, a čija je vrijednost procijenjena na 50.000 eura. U suvlasništvu imaju i livade u istom mjestu vrijedne 56.660 eura i 29.060 eura.
U mjestu Čelina imaju građevinska zemljišta vrijedna 550.800 eura i 80.000 eura, dok se građevinska zemljišta u Stanićima procjenjuju na 185.250 eura i 131.100 eura.
Budimir je vlasnik i dvaju automobila – Audija A6 vrijednog 50.000 eura te Peugeota 3008 vrijednog 5000 eura. U imovinskoj kartici navedeno je i da posjeduje 138 dionica Hrvatskog telekoma.
Ukupna ušteđevina Ivice Budimira i njegove supruge iznosi 405.000 eura, piše 24sata.
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