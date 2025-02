Seizmolog o sinoćnjem potresu: To je dobro područje za potrese jer ne dolazi do amplifikacije

Podijeli :

Seizmolog Krešimir Kuk gostovao je u Novom danu kod Tihomira Ladišića gdje je komentirao potres magnitude 4,8 po Richteru koji je u utorak pogodio zadarsko područje.

Kuk je podsjetio da je na zadarskom području jednako jak potres bio i 2020. godine

“2020. je bio jednako jak potres kao sinoć, a 2022. je bio jedan manji. To pokazuje da je to područje seizmički aktivno. Ovaj potres je bio jak, osjetio se dosta široko. Na svu sreću dogodio se u Velebitu, to je teren, pod navodnim znakovima, dobar za potrese – ne dolazi do amplifikacije. Nema pojačavanja one osnovne potresne trešnje”, kazao je Kuk.

Objasnio je zašto potres slične magnitude može biti puno razorniji na drugačijem terenu.

“To su te lokalne karkateristike tla koje dolaze do izražaja kod jačih potresa. Primjer, petrinjski potres i potres u Hercegovini kod Berkovića jednake magnitude, a neusporedive štete. Čvrsto stjenovito tlo je puno bolje jer ne pojačava osnovnu trešnju. Nasute, aluvijalne, vodene mase, močvarna tla pojačavaju značajno efekte potresa. Jednako jak potres će, ovisno o tim karakterisitkam lokalnih uvjeta, proizvesti puno drugačije efekte”, pojasnio je Kuk.

Je li ovaj potres na bilo koji način povezan s velikm serijom potresa u Grčkoj?

“Nije povezan. Ovo su naši potresi. Naša epicentralna područja su dovoljno udaljena od Grčke. Ono što je zajedničko je fundamentalna sila. Isti je uzrok svih ovih potresa. To je pomicanje afričke tektonske ploče i njezino guranje, potiskivanje euroazijske ploče. Ta osnovna sila uzrokuje i grčke potrese i naše”, kazao je Kuk i dodao da je u Grčkoj situacija još složenija.

Ima li mogućnosti da ovaj potres bude okidač za neka druga područja?

“Ne bi trebao biti. Ovo je jaki potres, ali ne toliko jak i razoran i ne bi trebao djelovati ni na kakve dosad postojeće rasjede. Ne bi bilo realno očekivati takav smjer događanja”, rekao je Kuk.

