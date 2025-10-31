Seli se Dolac

"Jučer je završio i inspekcijski nadzor koji je potvrdio da je odluka o preventivnom zatvaranju unutarnje plohe bila ispravna. S obzirom da vlaga prodire od gore, donio sam odluku da se obavi pregled i gornje plohe jer nam je sigurnost naših zakupaca i građana na prvom mjestu", rekao je Marin Rončević, voditelj Tržnica Zagreb, podružnice Zagrebačkog holdinga.