Šefica programa HRT-a odgovorila zašto je emitiran Thompsonov koncert

''HRT je emitirao koncert najvećih produkcijskih standarda, koji je bio najveći takav u povijesti i koji ima svoju ogromnu publiku koja to gleda. I to je razlog zašto je otkupljen koncert Marka Perkovića Thompsona'', kazala je Nemčić. Dodala je i kako je to bio treći puta da HRT emitira Thompsonov koncert, prije su bile emitirane snimke koncerta iz Maksimira i s Poljuda te je postavila pitanje ''zašto je sada problem emitirati koncert, a nije bio problem prije deset godina" te dodala da na to ona ne može odgovoriti.