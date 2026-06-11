Šimunić: Djeco, ima da budete kuš. Ako pitate kamo idu novci - možda vam upadnu u dom

Pa činjenica da je vrlo, ali vrlo izgledno da je nekim novinarima bilo javljeno neposredno nakon kaj su se USKOK-ovci pojavili u mojoj kući (dakle u 6 ujutro) o svim detaljima slučaja - tko, kako, gdje. Prije nego kaj sam i sam znao neke detalje. Sve i da jesam napravio neki propust - kako je moguće da su tako olako procurile informacije, i od koga?