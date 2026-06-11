"Danas sam preuzeo dužnost. Zatečen sam i više ne znam što reći na sve ovo. Moram se konzultirati sa svojim pravnim timom i obitelji te vidjeti što piše, nakon čega ću odlučiti o daljnjim koracima, uključujući i eventualnu ostavku. Sutra idem na ročište", rekao nam je Grgić, čiji je odvjetnik Fran Olujić izjavio prije nešto manje od mjesec dana da bi istražni zatvor bio presedan te da se nitko osim Milana Bandića nije našao u toj situaciji.