NOVA GRADIŠKA
Čim je preuzeo funkciju, USKOK za Grgića zatražio istražni zatvor: Zatečen sam, odlučit ću što dalje...
USKOK je ponovno zatražio određivanje istražnog zatvora za Vinka Grgića, koji je danas i službeno preuzeo dužnost gradonačelnika Nove Gradiške nakon što je pobijedio na izvanrednim lokalnim izborima.
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O prijedlogu USKOK-a odlučivat će sudac istrage Županijskog suda u Osijeku, a ročište je zakazano za petak u 12 sati, doznaje RTL.
"Danas sam preuzeo dužnost. Zatečen sam i više ne znam što reći na sve ovo. Moram se konzultirati sa svojim pravnim timom i obitelji te vidjeti što piše, nakon čega ću odlučiti o daljnjim koracima, uključujući i eventualnu ostavku. Sutra idem na ročište", rekao nam je Grgić, čiji je odvjetnik Fran Olujić izjavio prije nešto manje od mjesec dana da bi istražni zatvor bio presedan te da se nitko osim Milana Bandića nije našao u toj situaciji.
Grgić je tijekom dana preuzeo gradonačelničku dužnost, no već dan kasnije očekuje ga novo sudsko ročište na kojem će biti donesena odluka o tome hoće li mu ponovno biti određen istražni zatvor.
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