Zdravko Stoilković, sindikalist zagrebačke Čistoće komentirao je u N1 Studiju uživo štrajk radnika. Ocijenio je da je nezadovoljstvo radnika eskaliralo zbog dugotrajnog zanemarivanja.

“Radnici su svojim buntom jučer zaustavili odvoz reagirajući na otkaze koje su dobili njihove kolege. Tražili su da se to suspendira i to se nakon dugih pregovora kroz dan i dogodilo. Mislim da je ta odluka bila ishitrena odluka i nije bila pravična. To su zaista naši vrijedni radnici”, rekao je.

Unatoč tome prosvjed se nastavio zbog velikih frustracija radnika.

“Znate da smo imali i prosvjed u prosincu gdje su se iskomunicirali svi zahtjevi radnika s obzirom na njihove male plaće i teške uvjete rada koji su sada još teži jer poslodavac nije osigurao dovoljan broj odvoza. Sam način prikupljanja otpada nije takav da bi se praznilo kako treba”, tvrdi Stoilković.

Kazao je da sindikat teži kompromisu koji je prihvatljiv objema stranama.

“Komunalni radnici s koeficijentom 1.6 zaista imaju plaću od 4800 kuna. Uz dodatke na staž, rad subotom i nedjeljom ne može doći ni do 6000 kuna. To su premale plaće. Vozači imaju manje plaće u odnosu na druge podružnice. To je bio jedan od zahtjeva na prosvjedu – da se izjednače koeficijenti po svim podružnicama. Na istovrsnim poslovima bismo trebali biti isto plaćeni”, naveo je ovaj sindikalist.

Odvoz otpada odnedavno je skuplji. Na pitanje kako sada ispuniti zahtjeve radnika, a da se opet ne poseže u džep građanima, Stoilković je odgovorio da je cijena odvoza otpada mala i s vrećicama.

“Možda sam subjektivan, ali mislim da cijena Čistoće nije velika s obzirom na to da to mora koštati – imate kamione koji su skupi, skupo gorivo, radnike koje morate platiti…”, naveo je, a na pitanje otkud onda treba novac doći dodaje:

“To je stvar poslodavca, nije pitanje za mene. Poslodavac se sam pohvalio kada su otpustili 700 radnika da su namaknuli dosta novaca i rekli su da će se taj novac pretočiti u plaće radnika. Ali očito se to ne događa.”

