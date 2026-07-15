Oglas

ozbiljan problem

Sindikat KBC-a Zagreb: Fali spremačica, na natječaje se javlja sve manje kandidata

author
Hina
|
15. srp. 2026. 21:30
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
PXL_140426_150045547
Lucija Ocko/PIXSELL

Sindikat KBC-a Zagreb upozorio je u srijedu da je manjak spremačica u toj bolnici postao ozbiljan problem, istaknuvši kako se na raspisane natječaje javlja sve manje kandidata, dok broj nepopunjenih radnih mjesta kontinuirano raste.

Oglas

U priopćenju navode da KBC Zagreb već dulje vrijeme bilježi zabrinjavajući pad interesa za radno mjesto spremačice.

Posljedica takvog stanja, ističu, jest sve veće oslanjanje na vanjske servise za čišćenje.

"Iako outsourcing može predstavljati privremeno rješenje, on ne smije postati zamjena za vlastite zaposlenike koji svakodnevno rade u specifičnim bolničkim uvjetima, poznaju organizaciju rada te primjenjuju stroge protokole higijene i sprječavanja bolničkih infekcija" pojasnili su.  

Sindikat naglašava da su spremačice neizostavan dio zdravstvenog sustava jer njihov rad izravno utječe na sigurnost pacijenata, kvalitetu zdravstvene skrbi i funkcioniranje bolnice.

Upozoravaju kako je taj posao sve manje atraktivan zbog zahtjevnih uvjeta rada, velike odgovornosti i nedovoljno konkurentnih primanja.

Stoga pozivaju na konkretne mjere kojima bi se povećao interes za to radno mjesto, poboljšali uvjeti rada i osigurao dostatan broj vlastitih zaposlenika.

"Održavanje čistoće u najvećoj hrvatskoj bolnici ne smije ovisiti o tome hoće li se uspjeti pronaći vanjski izvršitelj, već o stabilnom i kvalitetno organiziranom sustavu koji počiva na vlastitim radnicima", poručili su iz Sindikata KBC-a Zagreb.

Dodaju kako bez spremačica nema sigurne bolnice te da je vrijeme da se njihov rad vrednuje onako kako zaslužuje.

Teme
sindikat kbc-a zagreb

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ