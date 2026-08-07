Pejin se oglasio nakon što su ga pretukli: "Ne znam zašto sam napadnut"

Osječka policija u petak je izvjestila kako je u Wilsonovoj ulici u Osijeku, u 7 sati ujutro, pronađen pretučeni muškarac kako leži na cesti. Policajci su odmah upućeni na mjesto napada, a tamo su utvrdili kako se radi o 43-godišnjem muškarcu iz Osijeka. Pružena mu je hitna medicinska pomoć te je prevezen u KBC Osijek radi daljnjeg liječenja i utvrđivanja težine ozljeda.