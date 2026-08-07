Brutalan napad
Pejin se oglasio nakon što su ga pretukli: "Ne znam zašto sam napadnut"
Muškarac koji je pretučen jutros je Tihomir Pejin, bivši nogometni sudac koji je sudio prvu nogometnu ligu, a danas je samo VAR sudac. On je ujedno i direktor Zračne luke Osijek.
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Osječka policija u petak je izvjestila kako je u Wilsonovoj ulici u Osijeku, u 7 sati ujutro, pronađen pretučeni muškarac kako leži na cesti. Policajci su odmah upućeni na mjesto napada, a tamo su utvrdili kako se radi o 43-godišnjem muškarcu iz Osijeka. Pružena mu je hitna medicinska pomoć te je prevezen u KBC Osijek radi daljnjeg liječenja i utvrđivanja težine ozljeda.
Kao što je portal 24sata ranije objavio, pretučeni muškarac je Tihomir Pejin, bivši nogometni sudac koji je sudio prvu nogometnu ligu, a danas je samo VAR sudac. On je ujedno i direktor Zračne luke Osijek.
Novinari 24sata Tomislav Gabelić i Danijela Mikola kontaktirali su Pejina koji je u kratkom razgovoru potvrdio da je napadnut od strane nepoznatih osoba, ali da nije zadobio teže ozljede.
"Ne znam zbog čega sam napadnut, niti tko me napao i nadam se da će policija pronaći napadače", kazao je kratko Pejin.
Inače, Pejin je magistar ekonomije i član HDZ-a. Postao je direktor Zračne luke Osijek prošle godine. Kao nogometni sudac radio je 25 godina i sudio je prvu ligu, a također je bio u europski sudac. No, prebačen je u drugu ligu nakon što je najavio svoj odlazak iz profesionalnog nogometa. Međutim, ostao je u sudačkoj 'obitelji' kao dio arbitara zaduženih za odluke u VAR sobi.
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