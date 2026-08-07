urednik portala EnergyPress
Brodić: Europa će imati dovoljno energije, ali pitanje je po kojoj cijeni
N1 Hrvatska
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07. kol. 2026. 12:00
| Novi dan
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Glavni urednik portala EnergyPress Ivan Brodić gostovao je u N1 Studiju uživo, gdje je govorio o utjecaju toplinskog vala i geopolitičkih napetosti na europski energetski sustav, proizvodnju električne energije i cijene energenata.
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