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urednik portala EnergyPress

Brodić: Europa će imati dovoljno energije, ali pitanje je po kojoj cijeni

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N1 Hrvatska
|
07. kol. 2026. 12:00
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Glavni urednik portala EnergyPress Ivan Brodić gostovao je u N1 Studiju uživo, gdje je govorio o utjecaju toplinskog vala i geopolitičkih napetosti na europski energetski sustav, proizvodnju električne energije i cijene energenata.

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Budi prvi koji će ostaviti komentar
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