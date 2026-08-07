Troskot pozvao Vladu da zbog otpada u Lici proglasi izvanredno ekološko krizno stanje

Prijeti širenje i povećanje utjecaja na okoliš i zdravlje ljudiTroskot je ustvrdio da je riječ o "ozbiljnoj nacionalnoj veleizdaji i ugrozi nacionalne sigurnosti" te rekao da problem ne pogađa samo Gospić i Liku, nego i područje nizvodno od rijeke Like prema Gackoj, grad Senj i otoke sjevernog primorja.