SCHMIDTA IGNORIRALI
Zaokret u RS-u: Američki diplomat na čelu OHR-a razgovarao s dužnosnicima u vlasti
Aktualni visoki međunarodni predstavnik Louis Crishock sastao se u Banjoj Luci s predstavnicima vlasti Republike Srpske, što predstavlja zaokret u odnosu na razdoblje dok je na čelu OHR-a bio Christian Schmidt kojega su ignorirali dužnosnici iz Banja Luke predvođeni SNSD-om Milorada Dodika.
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Američki diplomat Crishock je preko OHR-ova profila na X objavio da je tijekom dvodnevnog boravka razgovarao s predstavnicima institucija Bosne i Hercegovine, Vlade Republike Srpske, oporbe, civilnog društva i sva tri konstitutivna naroda. Naglasio je da OHR održava 'otvoren dijalog sa svim političkim akterima u zemlji'.
Na objavljenim fotografijama vidljivo je kako se Crishock susreo s Petrom Đokićem koji obnaša dužnost ministra energetike i rudarstva u Vladi RS-a, te je predsjednik Socijalističke partije koja je dio koalicije što ju predvodi SNSD-a.
"Ured visokog predstavnika spreman je razgovarati sa svakim i saslušati svakoga. Posvećeni smo potpunoj provedbi Daytonskog mirovnog sporazuma te potpori institucijama i ustavnom okviru koji čuvaju mir, stabilnost i budućnost Bosne i Hercegovine", poručio je Crishock.
Sukob vlasti RS-a s bivšim visokim predstavnikom Schmidtom
Sugovornicima je prenio potporu OHR-a ustavnom i pravnom poretku uspostavljenom Daytonskim sporazumom te naglasio važnost dijaloga, vladavine prava i odgovornog političkog vodstva.
Vlasti Republike Srpske predvođene SNSD-om tijekom cijelog su Schmidtova mandata osporavale njegov legitimitet. Tvrdile su da nije valjano imenovan jer njegovo postavljanje nije potvrđeno rezolucijom Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda, čemu su se protivile Rusija i Kina. OHR i zapadne članice Vijeća za provedbu mira odbacivali su takvo tumačenje, navodeći da je Schmidta imenovao Upravni odbor tog vijeća, što je dovoljno da obnaša tu dužnost.
Sukob je dodatno zaoštren nakon što je Schmidt 2023. izmijenio Kazneni zakon BiH i neizvršavanje odluka visokog predstavnika proglasio kaznenim djelom. Milorad Dodik tvrdio je da je time stvorena pravna osnova upravo za njegov progon. Protiv njega je potom pokrenut pravosudni postupak jer je odbio poštivati Schmidtove odluke. Zbog toga je prošle godine pravomoćno osuđen na godinu zatvora i šestogodišnju zabranu obnašanja političkih dužnosti.
Njemački političar je u svibnju iznenada objavio da odlazi s dužnosti, službeno navodeći osobne razloge, iako je poslije govorio o "golemom i neočekivanom pritisku" Washingtona. Njegova ostavka stupila je na snagu 1. srpnja, kada je Crishock imenovan vršiteljem dužnosti visokog međunarodnog predstavnika. Upravni odbor Vijeća za provedbu mira otada nije postigao dogovor o njegovu nasljedniku.
Sjedinjene Države podupiru talijanskog diplomata Antonija Zanardija Landija, dok su vodeće europske zemlje ranije stale iza francuskog diplomata Renéa Troccaza. Nakon što nijedan kandidat nije dobio potrebnu suglasnost, europski predstavnici poručili su da treba pronaći uzajamno prihvatljivo rješenje. Do imenovanja novog visokog predstavnika Crishock obnaša dužnost s punim ovlastima visokog predstavnika, uključujući i mogućnost nametanja odluka.
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