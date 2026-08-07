Zaokret u RS-u: Američki diplomat na čelu OHR-a razgovarao s dužnosnicima u vlasti

Vlasti Republike Srpske predvođene SNSD-om tijekom cijelog su Schmidtova mandata osporavale njegov legitimitet. Tvrdile su da nije valjano imenovan jer njegovo postavljanje nije potvrđeno rezolucijom Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda, čemu su se protivile Rusija i Kina. OHR i zapadne članice Vijeća za provedbu mira odbacivali su takvo tumačenje, navodeći da je Schmidta imenovao Upravni odbor tog vijeća, što je dovoljno da obnaša tu dužnost.