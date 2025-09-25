Sindikat: Napadnuta dvojica pravosudnih policajaca, tražimo hitne mjere

Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika (SDLSN) upozorio je u četvrtak da su dvojica službenika pravosudne policije fizički napadnuta u srijedu u zagrebačkom zatvoru, te pozvao na donošenje hitnih mjera kako se takvi napadi više ne bi ponavljali.
Jedan zadobio udarac, drugom prijetio improviziranim oružjem
"Oba napada dogodila su se jučer tijekom obavljanja redovitih poslova nadzora i pretrage zatvorenika, unutar sigurnosnog sustava ustanove. U jednom je slučaju službenik fizički napadnut udarcem, a u drugom je zatvorenik prijetio improviziranim skrivenim oružjem", izvijestio je Sindikat.
Kronični nedostatak službenika
Navodi se da je zahvaljujući brzoj i profesionalnoj reakciji službenika situacija stavljena pod kontrolu, no i upozorava da nije riječ o izdvojenim incidentima, već o trendu koji je posljedica kroničnog nedostatka službenika, pravne praznine u statusu i ovlastima i demotivirajućih koeficijenata.
"Zakon o pravosudnoj policiji je u pripremi, ali vrijeme do njegova stupanja na snagu sustav možda neće izdržati. Zato tražimo hitnu uredbu koja će jasno definirati radna mjesta i odgovornosti, urediti koeficijente u skladu s opterećenjem i rizikom, omogućiti sustavno zapošljavanje i zadržavanje kadra te vratiti povjerenje u sustav", ističu SDLSN u priopćenju.
U takvim okolnostima nema ni interesa da se itko zaposli u zatvorskom sustavu, a bez hitnih mjera nije moguće garantirati sigurnost ni za zatvorenike niti za službenike.
