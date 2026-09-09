Sindikat policije traži Plenkovićevo očitovanje oko statusa ravnatelja policije

"Ne može se status birati ovisno o tome koje mu je pravo u konkretnom trenutku povoljnije. Stoga upravo zato očekujemo jasno i nedvosmisleno očitovanje Nikole Miline - je li on državni dužnosnik ili policijski službenik? Jer ako je državni dužnosnik kada se odlučuje o njegovim ovlastima, odgovornostima i statusu, onda se postavlja pitanje po kojoj osnovi koristi prava namijenjena policijskim službenicima", ističu iz sindikata.