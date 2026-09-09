tragedija u slatini
Izvanredni nadzor policije: Milina šalje stručni tim na teren! Osumnjičenik već ranije prijavljen
Vezano uz teško ubojstvo ženske osobe u Slatini glavni ravnatelj policije Nikola Milina naložio je provođenje izvanrednog nadzora, odnosno upućivanje stručnog tima policijskih službenika u Policijsku postaju Slatina.
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Izvanredni nadzor provest će s ciljem utvrđivanja svih okolnosti koje su prethodile teškom ubojstvu.
Izvanrednim nadzorom obuhvatit će se cjelokupno postupanje policije prema žrtvi i osumnjičeniku, uključujući postupanje iz srpnja ove godine kada je osumnjičenik prekršajno i kazneno prijavljen, a posebno postupanje po dojavi zaprimljenoj neposredno prije počinjenja kaznenog djela.
Nakon što stručni tim donese nalaz nadzora, zaključke ćemo pravovremeno objaviti javnosti.
Podsjetimo, muškarac je u utorak navečer u Slatini oštrim predmetom usmrtio ženu, a osumnjičeni je uhićen na mjestu događaja, izvijestila je Policijska uprava virovitičko-podravska.
Prema dosad prikupljenim informacijama, muškarac je žensku osobu usmrtio oko 22 sata.
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