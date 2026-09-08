NAKON SASTANKA KOALICIJE
UŽIVO / Pratite izjavu Andreja Plenkovića
N1 Hrvatska , Vanja Deželić
|
08. ruj. 2026. 13:58
| Vijesti
|
4komentara
Premijer Andrej Plenković obratit će se javnosti nakon sastanka vladajuće koalicije koji je upravo u tijeku u Banskim dvorima.
Oglas
Prema pisanju medija, tema sastanka je izbor glavnog državnog inspektora.
Njegovu izjavu pratite UŽIVO na N1.
USKORO OPŠIRNIJE...
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas