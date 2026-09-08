UŽIVO / Pratite izjavu Andreja Plenkovića

N1

Premijer Andrej Plenković obratit će se javnosti nakon sastanka vladajuće koalicije koji je upravo u tijeku u Banskim dvorima.

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Prema pisanju medija, tema sastanka je izbor glavnog državnog inspektora.

Njegovu izjavu pratite UŽIVO na N1.

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