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NAKON SASTANKA KOALICIJE

UŽIVO / Pratite izjavu Andreja Plenkovića

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N1 Hrvatska , Vanja Deželić
|
08. ruj. 2026. 13:58
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Screenshot N1
N1

Premijer Andrej Plenković obratit će se javnosti nakon sastanka vladajuće koalicije koji je upravo u tijeku u Banskim dvorima.

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Prema pisanju medija, tema sastanka je izbor glavnog državnog inspektora.

Njegovu izjavu pratite UŽIVO na N1.

USKORO OPŠIRNIJE...

Teme
andrej plenković gospić hdz koalicija lika oporba otpad prosvjed vlada rh

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Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (4)
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