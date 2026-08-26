Sindikat traži smjenu glavnog ravnatelja, a Most ministra Božinovića: "Nisu zaštitili policajku"

Iz Mosta poručuju da, ako su istinite informacije koje su se pojavile u javnosti, glavni ravnatelj policije Nikola Milina i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović nemaju više što tražiti na čelu policijskog sustava. Želimo javno stati uz tu policajku, ali i uz tisuće poštenih hrvatskih policajaca koji svaki dan rade svoj posao za plaću koja nije dostojna odgovornosti koju nose. Država od njih ne može tražiti da budu hrabri pred kriminalcima, nasilnicima i moćnicima, a onda ih ostaviti same kada se zbog te hrabrosti zamjere nekome tko ima pravo prezime i dobre političke veze, stoji u Mostovu priopćenju.