drugi krug pregovora
Sindikati javnih službi i Vlada opet bez dogovora: "Njihova ponuda vrijeđa dostojanstvo zaposlenih"
Nakon drugog kruga pregovora o povećanju osnovice i drugih materijalnih prava, sindikati javnih službi i predstavnici Vlade nisu se uspjeli dogovoriti i pregovori se nastavljaju idući tjedan.
Potpredsjednik Vlade i ministar financija Tomislav Ćorić rekao je da su sindikalnoj strani kumulativno ponudili povećanje osnovice od tri posto u 2027. i tri posto u 2028. godini, te sufinanciranje troškova prehrane od 30 eura u 2027. godini i dodatnih 20 eura u 2028. godini.
“To bi značilo u dvogodišnjem razdoblju uvećanje osnovice od šest postotnih bodova i naknadu za sufinanciranje troška prehrane od 50 eura. Smatramo da je to u skladu s mogućnostima i ekonomskim projekcijama za sljedeće dvije godine”, istaknuo je Ćorić.
Dodao je kako je i jedno i drugo povećanje osnovice veće od stopa inflacije koje Vlada projicira u u sljedećoj, odnosno 2028. godini te da bi uz ovakvu Vladinu ponudu bila očuvana cijena rada u javnim službama.
Na novinarsko pitanje postoji li mogućnost dodatne korekcije ponude, s obzirom na to da sindikati ne pristaju ni na ovu, najnoviju Vladinu ponudu, Ćorić je odgovorio da je Hrvatska u ovom trenutku jedna od rijetkih europskih zemalja koja održava financijsku stabilnost u okviru mastriških kriterija, pokazuje fiskalnu disciplinu i na taj način otpornost u dosta nezavidnim ekonomskim vremenima.
“Manevarski prostor u tom smislu je ograničen. Mi smo i danas izašli iz okvira koje smo bili predvidjeli prošli tjedan i u okviru naših stavki pojedinih ministarstava”, rekao je Ćorić.
Sindikati: Vladina ponuda vrijeđa dostojanstvo zaposlenih
Sindikati javnih službi korigirali su svoj zahtjev s 9 na 7,7 posto rasta osnovice za 2027. godinu te sufinanciranje troškova prehrane s 65 na 50 eura, što ministar smatra da je prijedlog koji državni proračun u 2027. godini ne može podnijeti.
Sindikati su Vladinu ponudu ocijenili neprihvatljivom i drže da vrijeđa dostojanstvo svih zaposlenika u javnim službama.
“Kad vi vidite 1,5 posto rasta osnovice i to na četiri kvartala u sljedeće dvije godine, dakle više od dvije godine, pitamo se koja je intencija Vlade. Je li stvarno intencija Vlade da se s javnim službama ugovori kvalitetan sporazum ili je intencija nešto drugo”, upitao se Zrinko Turalija, predsjednik Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama.
Sindikatima je neprihvatljivo da se razgovara o dvogodišnjem razdoblju, nego isključivo o 2027. godini, naglasio je i dodao da povećanje osnovice u prvom kvartalu 2027. ostavlja one najugroženije ispod rasta minimalne plaće što, kaže, ministar misli pokriti nekim dodacima.
“ Mi hoćemo nešto u sljedećoj godini, dakle kroz godinu dana, a Vlada to želi napraviti kroz dvije godine. Jednostavno mislimo da zbog geopolitičke situacije, zbog svih okolnosti, mi moramo imati prostor da u 2028., koja je, ne zaboravimo, predizborna godina, pregovaramo na neki drugi način i da nam ostane mogućnost socijalnog pritiska”, poručio je Turalija.
Pred Vladom i sindikatima još je jedan sastanak idućega tjedna, a trenutno je, kaže Turalija, prerano govoriti o daljnjim sindikalnim potezima ako pregovori ni tada ne uspiju.
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