Sindikati javnih službi i Vlada opet bez dogovora: "Njihova ponuda vrijeđa dostojanstvo zaposlenih"

Na novinarsko pitanje postoji li mogućnost dodatne korekcije ponude, s obzirom na to da sindikati ne pristaju ni na ovu, najnoviju Vladinu ponudu, Ćorić je odgovorio da je Hrvatska u ovom trenutku jedna od rijetkih europskih zemalja koja održava financijsku stabilnost u okviru mastriških kriterija, pokazuje fiskalnu disciplinu i na taj način otpornost u dosta nezavidnim ekonomskim vremenima.