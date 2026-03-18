ZRINKO TURALIJA
Lider sindikata uoči prosvjeda: Premijer je taj koji bi trebao imati osjećaj za realnost
Predsjednik Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatske Zrinko Turalija u Novom danu s Tihomirom Ladišićem komentirao je izjave premijera Andreja Plenkovića uoči subotnjeg sindikalnog prosvjeda pod nazivom "Sindikalno proljeće".
Naime, šest sindikata javnih službi najavilo je za 21. ožujka prosvjedni skup na zagrebačkom Europskom trgu zbog izostanka socijalnog dijaloga s Vladom te traže njegovu obnovu i započinjanje pregovora o granskim kolektivnim ugovorima. Premijer se pita zašto prosvjeduju, što misle otkud Vladi novac i općenito je mišljenja da u vrijeme energetske krize tako nešto nema smisla. Uz to, pozvao je na razum i realnost.
"Prosvjed radimo iz više razloga. Pozivati nas na razum i realnost, promašena je priča. Imamo neki svoj put, odredili smo neke svoje prioritete. Premijer je krivo shvatio, ovdje se ne radi o materijalnim razlozima. Tražimo pokretanje i otvaranje socijalnog dijaloga po pitanju granskih kolektivnih ugovora, kojih nema već četiri godine, što je nenormalna situacija za jednu uređenu državu. Tražimo da se sa svim sindikatima dogovara, a ne s dva pa da to vrijedi za sve", izjavio je Turalija:
"Potpisali smo sporazum 10. lipnja, ali se to ignorira. Država bi se trebala pridržavati potpisanog. Tražimo kvalitetni socijalni dijalog i da je toga bilo u ovih osam mjeseci, ne bismo najavili prosvjed."
Naglasio je da se s druge strane dobiva - šutnja.
"Zato moramo ići dalje, da budemo vidljiviji i da nas se čuje pa možda prisilimo, odnosno privolimo drugu stranu na razgovor."
Imao je još poruka premijeru...
"Rekao je da se postigao dogovor, što nije točno. Postigao se s dva reprezentativna državna sindikata koji djeluju u području policije. Svih 11 sindikata javnih službi odbilo je ponudu "1+1+1" i to nije tri posto na razini godine nego jedan posto, s tim da se treća rata prelijeva na 2027. i osjetit će se tek na plaći u prvom mjesecu. I da je riječ o tri posto, to ne zadržava kvalitetu zaposlenih. Inflacija je četiri posto, a bit će i veća."
Napomenuo je i da pregovori nikad nisu prelazili u novu godinu.
"Očito žele dobiti na vremenu, a i ovo nam je poruka kako vladajući gledaju na zaposlene u kulturi, obrazovanju... Tražimo da se zauzmu modaliteti za budućnost i da se sindikati ne šikaniraju ili obezvređuju. Moramo biti partneri."
Prosvjed u trenutku energetske krize?
"Sve je to razumljivo, nismo slijepi ni gluhi, znamo da je situacija kritična. Ali, obrazovanje mora biti prioritet. Ako se nalazi novac za neke privatne medicinske firme, ako se pokriva dug bivših premijera prema naftnim kompanijama i za stotine općina, načelnika i desetke tisuća zaposlenih, ako se može hvaliti koliko smo uspješni i kako BDP raste, da se nikad nije živjelo bolje... onda se može naći novca i za nas. Ima ga, a sve je u rukama i volji jednog čovjeka."
Sindikate se optužuje da ne prosvjeduju kad je na vlasti lijeva vlast.
"To je logično, HDZ-ova vlada je najviše puta dobila izbore. Najbitnije je da ministarstvo radi za interese obrazovanja. Nema to veze s lijevim ili desnim spektrom, prosvjedujemo zbog aktualnih problema. Premijer bi to trebao shvatiti i on je taj koji bi trebao imati osjećaj za realnost. Trebao je imati taj osjećaj kad su se donosili koeficijenti. Izostao je osjećaj za realnost kad nas se nije pozvalo na razgovore i dovelo do ovoga. Kad pustite da vrijeme prolazi pa imate ovakve docirajuće poruke, to nije pravi put."
Tvrdi da je premijera vidio samo jednom na pregovaračkom sastanku pretprošle godine.
"Više puta smo mu pisali dopise i tražili dopise. Međutim, kao nastavnika me najviše boli što nema odgovora. Da je bar bilo generiranog pa da znate kako je netko pročitao što smo poslali. Samo bismo voljeli da nas se poštuje, kao i znanje koje prenosimo djeci. Ako premijer misli da će mladi ljudi nakon fakulteta doći raditi u škole za nekih 1300 eura, vara se. Nažalost, ni prije prosvjeda nije stigao nikakav poziv na dijalog, a ako izostane i nakon, nažalost, morat ćemo ići i dalje", zaključio je Zrinko Turalija.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare