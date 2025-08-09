Sinj spreman za 310. Alku: "Priželjkujemo otvaranje s pogotkom u sridu"

U Sinju je sve spremno za 310. Alku, koja je prošle nedjelje odgođena zbog jake kiše.
Alkarski vojvoda Mario Šušnjara rekao je u središnjem Dnevniku HRT-a da je staza za Alku vraćena u natjecateljsko stanje na sva tri dijela zahvaljujući strojevima i lijepom vremenu, nakon što je prošlog tjedna natjecanje odgođeno zbog jakog nevremena.
"Uslijed jakog nevremena, staza je bila natopljena, ali zahvaljujući strojevima i lijepom vremenu – staza je vraćena u natjecateljsko stanja na sva tri dijela", rekao je, dodavši da su uvjeti sada vrlo dobri i da nije bilo problema s konjima i odorama koje su se natopile.
Protokolarni dio Alke sutra će biti nešto kraći
"Ponosni smo da su konji prošli bez ozljeda. Konji su opušteni i šetali smo s njima po hipodromu. Iznimno smo zadovoljni kako su konji sve to podnijeli", kazao je. Istaknuo je i da rezultati gađanja na subotnjoj generalnoj probi daju nadu u dobre rezultate te da će u nedjelju biti slavljena "veličanstvena Alka".
Šušnjara je rekao da će protokolarni dio Alke sutra biti nešto kraći jer je dio protokola odrađen prošlog tjedna, ali će se ispoštovati sve odredbe statuta i tradicije.
Bez premijera i predsjednika
Nakon okupljanja u Alkarskim dvorima i smotre sudionika, sve će se nastaviti po ustaljenom običaju, a natjecanje će otvoriti prvi kopljanik, pri čemu se priželjkuje pogodak "u sridu".
Iako premijer Andrej Plenković i predsjednik Zoran Milanović neće biti prisutni, državni vrh će, prema njegovim riječima, biti zastupljen u velikom broju.
Predsjednikova izaslanika, načelnika Glavnog stožera OSRH Tihomira Kundida, zaduženog za uručenje darova slavodobitniku, pratit će i premijerov izaslanik, ministar branitelja Tomo Medved, te predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
"Hvala državnom vrhu i svim institucijama koji daju podršku Alki kroz sve ove godine", poručio je Šušnjara.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
