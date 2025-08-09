Sinj spreman za 310. Alku: "Priželjkujemo otvaranje s pogotkom u sridu"

"Ponosni smo da su konji prošli bez ozljeda. Konji su opušteni i šetali smo s njima po hipodromu. Iznimno smo zadovoljni kako su konji sve to podnijeli", kazao je. Istaknuo je i da rezultati gađanja na subotnjoj generalnoj probi daju nadu u dobre rezultate te da će u nedjelju biti slavljena "veličanstvena Alka".