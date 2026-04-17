STJEPAN ŠTERC
Demograf za N1: Smanjuje se prirodni pad, unazad godinu dana rodilo se više djece
Gost Tihomira Ladišića u N1 Studiju uživo bio je Stjepan Šterc, demograf i savjetnik ministra Ivan Šipića.
Naime, gradonačelnik Svete Nedelje i odnedavno član vladajuće većine Dario Zurovec, predstavio je mjeru "baka - djed servis", koja omogućava dodatne izvore prihoda bakama ili djedovima kroz aktivno sudjelovanje u skrbi za unuke, kao i mjeru "nezaposleni roditelji - posvojitelji - skrbnici s troje i više maloljetne djece", kojom se omogućava dodatni izvor prihoda kroz aktivno sudjelovanje u skrbi za vlastitu djecu predškolske dobi.
Riječ je o 360 eura mjesečno po djetetu i tako nešto pozdravio je ministar Šipić pa pozvao druge lokalne čelnike da uvedu nešto slično pa na taj način "pomognu u demografskoj obnovi".
"Ono što smo do sada puno puta rekli na ovu temu i uočili, jest da lokalne razine nemaju vremena čekati na odluke s državne razine pa počeli nešto raditi. Ljudi su vidjeli da oko njih nestaje populacija i da moraju nešto promijeniti. Ali, dok se nacionalna i lokalna razina ne usuglase, pravih i ključnih rezultata neće biti. To je elementarna odluka", kazao je Šterc.
Treba li onda više ili manje politike u demografskim pitanjima?
"Najprije, treba shvatiti da je demografija najvažnije pitanje, općenito. Kad se to shvati, onda možemo dalje. Ne smije se ta tema spominjati jer je aktualno i od strane ljudi koji nemaju znanja o tome. Zato je ministar okupio oko sebe ljude koji se time bave. Upravo iz tog razloga se sad događaju i političke promjene."
Apel svim političkim opcijama
Usporedio je mjeru Darija Zurovca s "roditelj odgojitelj", koja je ukinuta u Zagrebu s dolaskom Možemo na vlast.
"Osobno sam radio studiju o mjeri "roditelj odgojitelj" i moram priznati da je pokojni Milan Bandić odmah prihvatio to. Kad se promijenila vlast, ostao sam zatečen jer se nije željelo ni razgovarati o tome. Iako, postoje neki drugi modeli unutar te mjere. Bio sam iznenađen činjenicom da se nije htjelo ni razgovarati. Ali, mora se jer postoje korisni modeli, kao rad na pola radnog vremena ili ona koja je usvojena - financijska pomoć nezaposlenim roditeljima s troje ili više djece."
Apelirao je na sve političke opcije da krenu raditi zajedno jer u Hrvatskoj se godinama rađa premalo djece. Ali, stvari se pomiču na bolje.
"Uspoređujući prva dva mjeseca 2025. i 2026., broj rođenih je povećan za oko 250 djece. Smanjuje se prirodni pad, trenutno za nekih 400 osoba unazad godinu dana. Smanjila se i ukupna smrtnost za oko 300 ljudi. To može biti jer su se mladi vratili ili doselili u Hrvatsku. Odnosno, ne iseljavaju kao prije. U posljednje tri godine vratilo se oko 35.000 ljudi. Istina, još uvijek je više iselilo, ali 2024. je brojka na oko 20.000 pa ako se trend nastavio na 2025., brojka će biti ispod 20.000 pa bi uskoro moglo biti više onih koji su se vratili nego otišli."
Upravo zato se pripremaju zakonska rješenja, a Šterc ističe četiri ključne stavke da bi ljudi ostali ili se vratili.
"Zaustavljanje iseljavanja mladih, poticanje stvaranja obitelji i rađanja djece, planska i racionalna vanjska migracija i usmjeravanje mladih i obrazovanih u demografski ispražnjena područja. Očekujemo da će krajem godine sve biti implementirano u zakon."
Što sa strancima?
"Po procjenama za 2025., izgleda da smo dosegli limit. Ono što je bitnije, jest uključiti strance u život ovdje. Utopija je da će se asimilirati. Poanta je da budu funkcionalni, a privatno da upražnjavaju svoje navike. Država se mora uključiti čitavim nizom poticanih mjera i postavljanju uvjeta s obje strance, prema poslodavcima i radnicima. Ako su izolirani i loše tretirani, kako možemo pričati o tome da će se integrirati u društvo?"
