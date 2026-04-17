Demograf za N1: Smanjuje se prirodni pad, unazad godinu dana rodilo se više djece

"Uspoređujući prva dva mjeseca 2025. i 2026., broj rođenih je povećan za oko 250 djece. Smanjuje se prirodni pad, trenutno za nekih 400 osoba unazad godinu dana. Smanjila se i ukupna smrtnost za oko 300 ljudi. To može biti jer su se mladi vratili ili doselili u Hrvatsku. Odnosno, ne iseljavaju kao prije. U posljednje tri godine vratilo se oko 35.000 ljudi. Istina, još uvijek je više iselilo, ali 2024. je brojka na oko 20.000 pa ako se trend nastavio na 2025., brojka će biti ispod 20.000 pa bi uskoro moglo biti više onih koji su se vratili nego otišli."