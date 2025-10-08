Oglas

Galdovo

Sisak uložio 3,5 milijuna eura: Besplatan vrtić za 104 mališana

Hina
08. lis. 2025. 18:10
U sisackom prigradskom naselju Galdovo otvoren je novi djecji vrtic koji ce pohadjati 100-tinjak malisana. Photo:
Nikola Cutuk/PIXSELL

U Galdovu je u srijedu otvoren prvi dječji vrtić u toj sisačkoj četvrti.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 3,5 milijuna eura, od čega je nešto više od milijun eura osigurano kroz Program Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027.

Područni vrtić potpuno je opremljen s dodatna četiri dnevna boravka za vrtićke skupine te dva boravka za jasličke skupine. U vrtić je moguć smještaj za 104 djece, a trenutno je upisano njih 89.

Sisački gradonačelnik Domagoj Orlić istaknuo je kako je riječ o važnom projektu za Grad. Napomenuo je i kako za redovan rad dječjih vrtića u Sisku Grad izdvaja 9.1 milijun eura godišnje. Smještaj djece u sisačke vrtiće besplatan je, a zaposlenicima su nedavno za tri posto povećane plaće.

Teme
Domagoj Orlić Sisak Vrtić

