Sisak uložio 3,5 milijuna eura: Besplatan vrtić za 104 mališana

U Galdovu je u srijedu otvoren prvi dječji vrtić u toj sisačkoj četvrti.
Ukupna vrijednost projekta iznosi 3,5 milijuna eura, od čega je nešto više od milijun eura osigurano kroz Program Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027.
Područni vrtić potpuno je opremljen s dodatna četiri dnevna boravka za vrtićke skupine te dva boravka za jasličke skupine. U vrtić je moguć smještaj za 104 djece, a trenutno je upisano njih 89.
Sisački gradonačelnik Domagoj Orlić istaknuo je kako je riječ o važnom projektu za Grad. Napomenuo je i kako za redovan rad dječjih vrtića u Sisku Grad izdvaja 9.1 milijun eura godišnje. Smještaj djece u sisačke vrtiće besplatan je, a zaposlenicima su nedavno za tri posto povećane plaće.
