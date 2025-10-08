Sisak uložio 3,5 milijuna eura: Besplatan vrtić za 104 mališana

Sisački gradonačelnik Domagoj Orlić istaknuo je kako je riječ o važnom projektu za Grad. Napomenuo je i kako za redovan rad dječjih vrtića u Sisku Grad izdvaja 9.1 milijun eura godišnje. Smještaj djece u sisačke vrtiće besplatan je, a zaposlenicima su nedavno za tri posto povećane plaće.