Bačić u Kutini i Sisku uručio ključeve za 38 stanova: Omogućavamo mladima osigurati krov nad glavom
U Kutini i Sisku su uručeni ključevi 38 stanova privremenim korisnicima u dvije nove višestambene zgrade izgrađenima u obnovi nakon potresa, a ministar Branko Bačić rekao je da izgradnja novih zgrada nije samo građevinska obnova nego i projekt revitalizacije županije.
Stanovi će se koristiti za privremeni smještaj korisnika stradalih u potresu u Sisačko-moslavačkoj županiji, a kasnije za smještaj obitelji u potrebi te za potrebe kadrovskog zbrinjavanja i za priuštivo stanovanje mladim obiteljima.
"Ovo pokazuje jasnu viziju Vlade RH"
Korisnici u stanovima borave bez troškova najamnine uz subvenciju režijskih troškova.
Potpredsjednik Vlade i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić na svečanosti uručivanja ključeva istaknuo je kako izgradnja novih zgrada nije samo građevinska obnova nakon potresa, nego je to i projekt revitalizacije Sisačko-moslavačke županije.
"Ove zgrade će mladim obiteljima omogućiti priuštivo stanovanje, također i građanima deficitarnih zanimanja. To pokazuje jasnu viziju Vlade RH, društvenu odgovornost i solidarnost; kada je mladima zbog visokih cijena zatvoreno tržište, omogućujemo mladima da si uz priuštivo stanovanje osiguraju krov nad glavom", izjavio je ministar Bačić.
Dodao je da će cijena stanovanja za mlade biti 0,36 eura po četvornom metru.
"Ovaj model kojeg smo osmislili za Sisačko-moslavačku županiju proširit ćemo na cijelu zemlju. Do sada smo potpisali ugovore za gradnju višestambenih zgrada sa 79 jedinica lokalne uprave i samouprave. U Osijeku ćemo potpisati ugovor za gradnju višestambene zgrade sa 206 stanova, a gradnja zgrada uskoro počinje u Novalji i Trogiru", istaknuo je ministar Bačić.
Župan Ivan Celjak rekao je kako je izgradnja 36 višestambenih zgrada u županiji temelj za demografsko osnaženje Sisačko-moslavačke županije.
Temelj za demografsko osnaženje
U dvije zgrade u Kutini i Sisku danas je na privremeno korištenje dodijeljeno ukupno 38 stanova, u svakoj zgradi 19 stanova. Površina stanova je od 35 – 90 m2, od jednosobnih do četverosobnih.
"Obnova na području petrinjskog i sisačkog potresa u završnoj je fazi, približavamo se danu kada će obnova biti završena. Do sada smo obnovili 14.000 lokacija sa 52.000 stambenih jedinica. U obnovu je uloženo četiri milijarde eura i tako ćemo nastaviti. Ostaju složenije konstrukcijske obnove u Zagrebu i Sisku", zaključio je ministar Branko Bačić.
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine na području Sisačko-moslavačke županije planiralo je izgradnju ukupno 59 novih višestambenih zgrada sa 1.024 stana. Do sada su izgrađene 34 zgrada, a u izgradnji su 23 zgrade, dok su u pripremi za izgradnju još dvije lokacije.
Do kraja listopada privremeni korisnici uselit će u još osam novih višestambenih zgrada na području Sisačko-moslavačke županije.
