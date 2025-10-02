Bačić u Kutini i Sisku uručio ključeve za 38 stanova: Omogućavamo mladima osigurati krov nad glavom

"Obnova na području petrinjskog i sisačkog potresa u završnoj je fazi, približavamo se danu kada će obnova biti završena. Do sada smo obnovili 14.000 lokacija sa 52.000 stambenih jedinica. U obnovu je uloženo četiri milijarde eura i tako ćemo nastaviti. Ostaju složenije konstrukcijske obnove u Zagrebu i Sisku", zaključio je ministar Branko Bačić.