Vukovar osigurao mjesto za svu djecu u vrtićima

Dogradnjom dječjih vrtića osigurano je da sva djeca u Vukovaru čiji su roditelji zaposleni budu upisana u vrtić, rečeno je u srijedu na završnoj konferenciji projekata dogradnje i opremanja Centralnog objekta Dječjeg vrtića Vukovar I i njegovog područnog objekta Mitnica.
"Ponosni smo što smo kroz ulaganja od pola milijuna eura uspjeli osigurati da sva djeca s područja grada Vukovara imaju mjesto u dječjim vrtićima", kazao je zamjenik vukovarskog gradonačelnika Filip Sušac.
Dodao je kako Grad Vukovar ulaže značajna sredstva u standard gradskih vrtića. Poručio je i kako svako dijete, posebice s oba zaposlena roditelja, mora imati osigurano mjesto u vrtiću.
"Naša djeca su naša budućnost i naša perspektiva i svako ulaganje u njih itekao se isplati i mora se smatrati ulaganjem u budućnost grada Vukovara", rekao je Sušac.
"Dogradnja dvije nove odgojne skupine uvelike nam je pomoglo da ove godine primimo veći broj djece. Nova oprema djeci pruža mogućnost za kreativniju igru. Moram podsjetiti i kako smo otvorili i dvije nove skupine na Lipovači tako da smo ove godine uspjeli primiti svu djecu čija su oba roditelja zaposlena", rekla je ravnateljica Dječjeg vrtića Vukovar I Mirjana Kulić.
Po njezinim riječima, dogradnjom i opremanjem postojećih vrtića osigurana su dva nova dnevna boravka, odnosno četrdeset dodatnih mjesta za djecu vrtićke dobi.
Projekti su u potpunosti financirani iz Mehanizma za oporavak i otpornost, u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti uz dodatna sredstva Grada Vukovara u iznosu od oko 135.000 eura.
