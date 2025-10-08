Vukovar osigurao mjesto za svu djecu u vrtićima

"Dogradnja dvije nove odgojne skupine uvelike nam je pomoglo da ove godine primimo veći broj djece. Nova oprema djeci pruža mogućnost za kreativniju igru. Moram podsjetiti i kako smo otvorili i dvije nove skupine na Lipovači tako da smo ove godine uspjeli primiti svu djecu čija su oba roditelja zaposlena", rekla je ravnateljica Dječjeg vrtića Vukovar I Mirjana Kulić.