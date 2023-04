Situacija s osobnim asistentima: “Izgleda da je metoda pritiska dobra stvar…”

Podijeli :

Novinari Domagoj Novokmet i Adrian de Vrgna komentirali su u Točki na tjedan N1 televizije aktualne teme.

Adrian de Vrgna kaže da ovaj slučaj govori sve o situaciji u Hrvatskoj. Nakon što je pustio svoje zastupnike i koalicijske partnere da se danima sramote, premijer je odlučio izaći kao spasitelj. “Tu smo vidjeli jedan politički poraz koji je premijer pokušao okrenuti sebi u korist, pa i po cijenu da ponizi svoje partnere i ljude uSaboru. Nije mi jasno da mi 2023. razgovaramo o tim stvarima, da nisu ranije riješene i da sad tek donosimo Zakon o asistenciji. Time i kritika ovima u oporbi koji su nekad bili na vlasti: Zašto to, pobogu, niste riješili? Uvijek treba gledati prema sjeveru Europe, tamo ljudi uživaju sva prava i ako želimo biti u društvu naprednih, trebamo gledati i slijediti”, kaže de Vrgna.

Novokmet kaže da je riječ o nebrizi prema najranjivijima i da su iznosi o kojima se govori “tužno mali”. “Trošak za državu je 200 tisuća eura godišnje. To je bilo nešto što vladajući nisu bili spremni podržati dok nije došao Plenković i rekao: ‘Dao sam nalog’. On pokušava nametnuti taj osobni autoritet, da je on taj bez kojeg se ništa ne može riješiti i fascinantno je da njegovi suradnici pristaju na to. Jednako tako mi je nevjerojatno da se nitko nije spreman uhvatiti u koštac s nečim što bi svatko u Hrvatskoj prepoznao kao iskorak u pravom smjeru. Ideja da je prihvatljiva ta smiješna satnica… Ministar Piletić je u prilici da postavi rekord u ovoj Vladi sa zaokretima”, govori.

“Izgleda da je metoda pritiska dobra stvar pa se stvari polako pokreću. Ovo je situacija koja danas-sutra može biti potrebna bilo kome…”, govori De Vrgna dodajući da bi svi trebali imati pravo na asistenta, ali da je pitanje ima li asistenata i tko će za taj iznos, “sitniš”, dolaziti to raditi.

Novokmet smatra da su vladajući propustili priliku da ovu temu preokrenu u svoju korist. Izjave zastupnice Lukačić i Hrvoja Zekanovića nazivaju skandaloznim i sramotnim.

Štrajk liječnika

“Odgovara li Plenkoviću da ga se na ovaj način zaziva i da on dolazi kao čovjek koji može postići dogovor, potencijalno i s manjim ustupcima od onih koje bi morao pristati u nekom redovitom pregovaranju… Ne treba smetnuti na umu da i u HDZ-u ima onih koji bi Berošu rado vidjeli leđa, a on se zaista ne snalazi baš najbolje u tom medijskom pozicioniranju. Imao je nevjerojatnih rečenica, od toga da liječnici sasvim dobro žive, da im je zbrajao prekovremene sate, da je tvrdio da ih je sasvim dovoljno, ali su loše raspoređeni…”, podsjeća Novokmet.

De Vrgna kaže kako ne isključuje da će doći do štrajka, ali da vjeruje da će premijer ipak sjesti s liječnicima. “Liječnici su apsolutno preopterećeni, zatrpani administracijom, manjka ih, logično je da odlaze tamo gdje je bolje. Njihovi su zahtjevi apsolutno opravdani i bilo bi dobro da Vlada riješi taj problem. Nekako svi priželjkujemo da do tog dogovora dođe”, govori on.

Na pitanje o istupima ministra Beroša da on nema što razgovarti s liječnicima, Novokmet kaže da mu je to nevjerojatno. Sjetio se i slučaja kad se šef HLK-a Krešimir Luetić u studiju N1 nije mogao odmah sjetiti kad je posljednji put razgovarao s ministrom. “Meni se čini da on ne priznaje zapovjednu odgovornost za sustav koji vodi”, kaže Novokmet dodajući da je nevjerojatno da se ne pale alarmi u sustavu kad netko sedam mjeseci ne digne nalaz u kojemu piše da ima karcinom ili da pacijenti umiru u čekaonicama. “Ne moramo se spuštati niže od toga da na ovako plastičnim primjerima pokažemo da oni koji ga vode ne rade svoj posao”, kaže.

“Izgleda da je stvar banalna i da od reforme nama ni R. Temelj je zdravog društva da imate situaciju prevencije i edukacije. Bilo mi je fascinantno vidjeti liječnike na ulici jučer kako po uzoru na Štampara educiraju ljude”, govori de Vrgna dodajući da hrvatski sustav ne odgovara na izazove današnjice.

“Nije mi jasno da ministar dozvoljava da mu tako lako situacija eskalira do štrajka”, kaže Novokmet objašnjavajući da stotine tisuća ljudi u Hrvatskoj nema odgovarajuću primarnu zaštitu.

