Nakon afera

Šimunić prozvao još jedan sportski savez: "Otkud potreba da se plaća kešom"

N1 Info
09. svi. 2026. 14:42
Gradonačelnik Oroslavja Viktor Šimunić ponovno je na društvenim mrežama komentirao netransparentno trošenje novca u sportskim savezima, a ovoga puta na meti mu se našao Hrvatski savez za obaranje ruke.

"DOK JEDNI POKUŠAVAJU OBORITI ISTINU, DRUGI OBARAJU KEŠ SA BANKOMATA

Čini se da je u 2026. u Hrvatskoj najteže pričati o odgovornom trošenju naših novaca, o tome kako imamo dovoljno novca za sve, ali očito sustav ne funkcionira jer pojedinci grabe za sebe, a narodu daju mrvice i o tome kako su brojna djeca ostavljena na cjedilu jer u njihovim sportskim savezima "nije bilo novaca."

One koji postavljaju pitanja gdje su novci pokušava se prikazati difamatorima, lažljivcima i luđacima, a često se na njih vrši i pritisak.

Nemojte me pitati kako znam, nego me pitajte zašto je tome tako.

Nisam uopće u ovome svemu bitan ja nego istina koju iznosim, a istinu oni kojima smeta pokušavaju oboriti.

Ispada da u Hrvatskoj sve možeš pitati, samo nemoj pitati o tijeku novca jer onda postaješ "persona non grata" u vlastitoj državi.

Ispada da je najbolje biti nepošten, varati i uzimati za sebe, a da izvrsne, marljive i poštene tjeramo na silu van granica ove države.

Da jasno kažem - po pitanju netransparentnog trošenja javnog novca ne mislim ustuknuti i nećete me zastrašiti. Umjesto šutnje, ajmo dalje s novim slučajem, ovoga puta Hrvatski savez za obaranje ruke.

Prema dostupnim podacima, taj je nacionalni sportski savez tijekom 2025. godine oko 16.6% svojeg proračuna podizao u gotovini putem bankomata.

Da, dobro ste pročitali - nacionalni sportski savez, 2025. godina i - keš.

Danas kada se sve može platiti na račun, kada sve može i mora biti dostupno javno jer to i jest javni novac, postavljam pitanje - otkud potreba da se vadi keš i da se tako plaćaju stvari?

Zvuči čudno?

Ajde probajte petinu prihoda firme dizati na keš i kada vas šefovi pitaju za to, recite im da nije njihova briga i neka mare svoja posla.

Vraćam se na početak priče - problem nisu milijuni eura javnog novca, problem nisu ni bankomati i keš, problem je postavljanje pitanja i zahtijevanje istine.

Na njihovu žalost, ne mislim stati zato jer nekome smeta transparentnost i neću stati zato jer se nekome tresu stolice.

Pokušavaju oboriti istinu, a oni obaraju keš sa bankomata", napisao je na Facebooku.

