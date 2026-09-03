domet veći od 300 kilometara
Hrvatska kupuje moćni korejski raketni sustav
Vlada će na sutrašnjoj sjednici donijeti odluku o kupnji 18 samohodnih višecijevnih lansera raketa Chunmoo K239, s pripadajućim raketama, za 435,2 milijuna eura bez PDV-a.
Kako doznaje Krešimir Žabec za Jutarnji list Hrvatska će ovim sustavom dobiti rakete dometa od 30 do više od 300 kilometara, uključujući balističke projektile za odvraćanje.
Detalji nabave i rokovi isporuke
Očekuje se da će ministar obrane Ivan Anušić uskoro potpisati ugovor s južnokorejskom tvrtkom Hanwha Aerospace. Ugovorit će se i suradnja s poljskom tvrtkom WB Group, koja će ugraditi upravljačko-zapovjedni sustav (C2). Prema dostupnim informacijama, 85 posto ugovorenog sustava bit će isporučeno do 2028. godine. Plaćanje je predviđeno u razdoblju od 2026. do 2029. godine.
Prvi razgovori MORH-a i južnokorejskog ministarstva obrane o vojnoj suradnji započeli su prije godinu dana. Hrvatska je krajem 2024. sa Sjedinjenim Američkim Državama ugovorila nabavu osam sustava HIMARS, no SAD je zbog potreba vlastite vojske obustavio isporuku raketa dometa 300 kilometara saveznicima, dok za one dometa 500 kilometara vrijedi zabrana prodaje.
🚨🇰🇷🇳🇴 Massive $2B Arms Deal: South Korea to Arm Norway.— Defence Index (@Defence_Index) January 28, 2026
Norway has approved a $2 billion plan to buy K239 Chunmoo multiple rocket launchers from South Korea, boosting its NATO deterrence against Russia in the Arctic.
The deal, set to be signed in Oslo this Friday, marks a… pic.twitter.com/tWGE1Y2uq3
Zbog toga se Hrvatska odlučila za rješenje koje su već odabrale Poljska, Norveška i Estonija. Chunmoo u odnosu na HIMARS nudi i dvostruko veću vatrenu moć jer ima dva raketna kontejnera s ukupno 12 raketa, dok HIMARS ima jedan sa šest.
Podršku nabavi dali su i premijer Andrej Plenković i predsjednik Zoran Milanović. Milanović je prije dva mjeseca u Ankari, nakon samita NATO-a, najavio nabavu novog naoružanja kao odgovor na srpsku kupnju izraelskog sustava PULS. "Morat ćemo se kao država na neki način tome suprotstaviti, tako da se opremimo nečim sličnim", rekao je tada.
Tehničke karakteristike i obuka
Sustav Chunmoo K239 sastoji se od mobilnog lansera na kamionu, sustava za upravljanje vatrom i komunikacijskog sustava. Njegova je ključna prednost mogućnost korištenja različitih vrsta raketa iz standardiziranih modularnih kontejnera. To je jedini operativni sustav te vrste koji na istom lanseru može istodobno koristiti rakete različitih kalibara.
Zapovjednik na terenu tako može u svakom trenutku ispaliti raketu prilagođenu misiji, bez potrebe za preinakama. Primjerice, u jednom kontejneru mogu biti smještene četiri rakete kalibra 280 mm, a u drugom šest vođenih raketa od 239 mm.
🇪🇪🇰🇷 Estonia is set to acquire South Korea’s K239 Chunmoo multiple rocket launcher system, joining an elite group of operators that includes South Korea, Poland, Saudi Arabia, and the UAE.— Defense Signal (@defensesignal) October 26, 2025
With a range of up to 500 km and advanced munitions such as the L-PGW, KTSSM-II, and… pic.twitter.com/xXrvpvP8Ee
Ako se koristi najjača balistička raketa CTM-290 kalibra 600 mm, dometa većeg od 300 kilometara, u jedan se kontejner stavlja jedan takav projektil. Njegova putanja nakon ispaljivanja doseže visinu između 25 i 40 kilometara prije poniranja prema cilju.
Brzina paljbe ovisi o kalibru. Sustav može ispaliti 12 vođenih raketa kalibra 239 mm za manje od minute. Cjelokupnim sustavom upravlja tročlana posada. Ugovorom su obuhvaćeni lanseri i rakete, logistička podrška te obuka u trajanju od šest tjedana. Za opsluživanje svih 18 lansera bit će potrebno 100 vojnika.
Najveći dio sustava bit će isporučen 2028. godine, a u ovom je trenutku tajna gdje će on biti stacioniran u redovima Kopnene vojske.
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