Hrvatska kupuje moćni korejski raketni sustav

Podršku nabavi dali su i premijer Andrej Plenković i predsjednik Zoran Milanović. Milanović je prije dva mjeseca u Ankari, nakon samita NATO-a, najavio nabavu novog naoružanja kao odgovor na srpsku kupnju izraelskog sustava PULS. "Morat ćemo se kao država na neki način tome suprotstaviti, tako da se opremimo nečim sličnim", rekao je tada.