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objavio hzjz

Stigli najnoviji podaci o ispravnosti vode u Lici

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N1 Info
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01. ruj. 2026. 13:28
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Voda UNSPLASH
Ilustracija: Andres Siimon on Unsplash

Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je najnoviju analizu ispravnosti vode na području Ličko-senjske županije.

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Priopćenje prenosimo u cijelosti:

"Voda iz slavina na području Ličko-senjske županije potpuno je zdravstveno ispravna, potvrdilo je još jedno testiranje vode iz uzoraka uzetih 19. kolovoza.

Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije u suradnji s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo 19. kolovoza proveo je novo izvanredno uzorkovanje i analizu vode iz javnih vodoopskrbnih sustava na području Ličko-senjske županije.

Uzeto je četrnaest uzoraka vode na mjestima potrošnje, odnosno na slavinama unutar zona opskrbe SENJ, TONKOVIĆA VRILO I MRĐENOVAC.

Svi analizirani uzorci vode zdravstveno su ispravni. Nisu utvrđena odstupanja od propisanih vrijednosti.

PFAS spojevi također nisu utvrđeni iznad granice određivanja niti u jednom uzorku.

Novi rezultati, u skladu su s prethodnim analizama, ponovno su potvrdili da je voda iz javne vodoopskrbe na području Ličko-senjske županije zdravstveno ispravna i sigurna za piće.

Uzorkovanje se nastavlja sukladno dinamici koju je propisalo Stručno povjerenstvo za vodu namijenjenu za ljudsku potrošnju, a rezultati će biti objavljeni nakon završetka analiza", navodi se u priopćenju.

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Teme
hrvatski zavod za javno zdravstvo hzjz kvaliteta vode voda u lici

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