Plenković: Tko ima želju riješiti problem, mogao je biti dva i pol sata na sadržajnom sastanku

"Kad se u vlak ukrcavaju političke opcije kojima je agenda napad na Vladu, destrukcija... tu nemam dilema, to je zlouporaba po uzoru na novosadsku nadstrešnicu, to je vidljivo iz svemira. Oporba je nakon trećeg poraza zaredom odlučila u strategiju kaosa, što je krenulo nakon koncerta na Hipodromu. Imali ste ustašizaciju, inflaciju, okupaciju... Prosvjed neće riješiti problem, neće ni opozicija, riješit će ga Vlada, kao i sve probleme. Tko ima želju riješiti problem, mogao je jučer biti dva i pol sata na detaljnom i sadržajnom sastanku. Nijedno pitanje nije ostalo neodgovorno."