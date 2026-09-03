PORUKA IZ VIROVITICE
Plenković: Tko ima želju riješiti problem, mogao je biti dva i pol sata na sadržajnom sastanku
Predsjednik Vlade Andrej Plenković posjetio je Virovitičko-podravsku županiju, u Pitomači i Virovitici, a uz njega su bili i ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs, ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek, ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Nataša Mikuš Žugman, ministrica zdravstva Irena Hrstić te ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić.
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Nakon zasjedanja svečane sjednice Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije u povodu Dana županije, Andrej Plenković obratio se medijima.
Osvrnuo se na situaciju oko sanacije ilegalnog otpada u Lici.
"Imali smo sadržajan i konstruktivan sastanak, s predstavnicima udruga građana i inicijativa, lokalnim dužnosnicima, stručnjacima... Mislim da smo vrlo jasno predstavili hodogram. Svi rokovi će se maksimalno ubrzati, a ono što je najvažnije, prema svim pouzdanim mjerenjima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ), sve je u redu za sigurnost i zdravlje", kazao je pa nastavio:
"Odgovorni će odgovarati, a to će prema svim zakonima i pravilima odrediti DORH i USKOK."
Nije mu jasno zašto građanske inicijative nisu došle na sastanak u Gospiću.
"Imate dva elementa, jedan su inicijative građana, a vjerujem da je njihov glavni cilj boljitak sredine u kojoj žive. Ne znam zašto se nisu odazvali, došli smo u Gospić kad smo imali konkretne stvari za poručiti."
Poručio je i da odgovornost imaju lokalni čelnici, da Vlada nije znala za probleme s otpadom. Potom se obrušio na oporbu.
"Kad se u vlak ukrcavaju političke opcije kojima je agenda napad na Vladu, destrukcija... tu nemam dilema, to je zlouporaba po uzoru na novosadsku nadstrešnicu, to je vidljivo iz svemira. Oporba je nakon trećeg poraza zaredom odlučila u strategiju kaosa, što je krenulo nakon koncerta na Hipodromu. Imali ste ustašizaciju, inflaciju, okupaciju... Prosvjed neće riješiti problem, neće ni opozicija, riješit će ga Vlada, kao i sve probleme. Tko ima želju riješiti problem, mogao je jučer biti dva i pol sata na detaljnom i sadržajnom sastanku. Nijedno pitanje nije ostalo neodgovorno."
Ponovio je još jednom da opasnosti za građane nema.
"Voda je ispravna, a to što netko od toga želi napraviti teatar, razumijem. To je demokracija, stvorila im se šansa pa ok. Imamo puno iskustva i imamo puno posla."
Na pitanje o imenovanju glavnog državnog inspektora, odgovorio je da će se to dogoditi "uskoro".
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