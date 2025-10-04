Skup sjećanja na stradanje ratne siročadi 1942. u ustaškom logoru za djecu

Kroz prvi dječji logor na području tadašnje NDH prošlo je oko šest tisuća djece. Od 3. kolovoza 1942. do 8. siječnja 1943. od gladi i bolesti umrlo je oko 1200 djece, u dobi od nekoliko mjeseci do 10 godina. Sigurno bi ih bilo i više da nije bilo ljudi koji su bili veći od zla, koje je u to vrijeme vladalo ljudima, kao što je bila Diana Budisavljević i kao što su bile žene i muškarci okupljeni oko nje: medicinske sestre, članovi Crvenoga križa, ljudi iz Caritasa Zagrebačke nadbiskupije, navodi SNV.