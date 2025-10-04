Skup sjećanja na stradanje ratne siročadi 1942. u ustaškom logoru za djecu

Srpsko narodno vijeće (SNV) u subotu je, u parku Diane Budisavljević, organiziralo skup sjećanja na stradanje ratne siročadi 1942. godine u ustaškom sisačkom logoru za djecu.
„Naša borba da se očuva sjećanje prvenstveno na djecu, na hrabre ljude koji su ih spašavali, na ljude koji su bilježili što se događalo je sve važnija. Jer puno je glasova koji bi htjeli to promijeniti“, rekao je predsjednik SNV-a Boris Milošević, priopćeno je iz Vijeća.
Nepobitna je činjenica, rekao je, da je ovdje u ljeto 1942. ustaška NDH uspostavila logor kojeg je nazvala Prihvatilište za djecu izbjeglica, što je bio služben naziv. „Odmah po uspostavi, tijekom kolovoza tamo je bilo upućeno preko 2000 djece iz ustaških sabirnih logora u Mlaki, Jablancu i Košutarici, osnovanih nakon velike ofenzive na Kozaru. Djeca su dovožena teretnim vagonima za stoku“, istaknuo je Milošević.
Opovrgnuo je da se radilo o napuštenoj djeci koju je trebalo zbrinuti i da su djeca zapravo po tim logorima zbrinjavana.
„Djeca iz sela u okolici logora Jasenovac, djeca s Kozare i potkozarskih sela nisu bila napuštena od svojih roditelja, ona su im otimana. Njihovi roditelji su bili ili ubijeni ili odvedeni na prisilni rad u zemlje Trećeg Reicha“, naglasio je predsjednik SNV-a.
Milošević: U samo 20-ak dana kolovoza 1942, umrlo je 515 djece
Kazao je i kako se, s obzirom na uvjete u kojima su bila djeca u logoru, ne može govoriti da je uopće bilo skrbi za njihov život i zdravlje. Naveo je i kako je „u samo dvadesetak dana kolovoza 1942. umrlo 515 djece, a smrtnost se smanjila tek kad započinje preseljenje djece iz logora u Sisku u Zagreb, krajem rujna“.
Milošević je istaknuo i kako su djeca koja su preživjela spašena jer su prevezena u Zagreb preko akcije Dijane Budisavljević ili zato što su hrabri i plemeniti građani Siska i okolnih sela pokazali veliku hrabrost i brigu prema njimai. Brojnu djecu su građani Siska i okolnih sela uzela u svoje obitelji na čuvanje i na ishranu, rekao je Milošević.
Na skupu su sudjelovali i preživjeli logoraši, među njima i Nevenka Končar koja je prošla strahote dječjeg logora u Sisku kao djevojčica od 4-5 godina, rodom iz Miloševog brda kod Bosanske Gradiške.
Kroz prvi dječji logor na području tadašnje NDH prošlo je oko šest tisuća djece. Od 3. kolovoza 1942. do 8. siječnja 1943. od gladi i bolesti umrlo je oko 1200 djece, u dobi od nekoliko mjeseci do 10 godina. Sigurno bi ih bilo i više da nije bilo ljudi koji su bili veći od zla, koje je u to vrijeme vladalo ljudima, kao što je bila Diana Budisavljević i kao što su bile žene i muškarci okupljeni oko nje: medicinske sestre, članovi Crvenoga križa, ljudi iz Caritasa Zagrebačke nadbiskupije, navodi SNV.
