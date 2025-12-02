Oglas

SLABO PODRHTAVANJE

Slab potres noćas probudio ljude na području Zagreba i Siska

N1 Info
|
02. pro. 2025. 08:07
EMSC

U 3:23 sata noćas Hrvatsku je pogodio slabiji potres magnitude 1,4 po Richteru

Epicentar je bio na dubini od 25 kilometara, oko 38 kilometara jugoistočno od Zagreba i 12 kilometara sjeverozapadno od Siska, objavio je EMSC.

Iako je, srećom potres bio slab, nekoliko građana ga je osjetilo i svoje dojmove podijelilo na stranici EMSC-a.

"Tutnjava i lagani trzaj", napisala je jedna korisnica aplikacije.

potres

