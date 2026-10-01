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MAGNITUDA 2,7

Slabiji potres zatresao Dubrovnik

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N1info
|
01. lis. 2026. 08:12
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dubrovnik potres
EMSC

Dubrovačko područje jutros je nešto nakon 7 sati pogodio slabiji potres magnitude 2,7, a epicentar je bio udaljen svega nekoliko kilometara od Dubrovnika.

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Prema dostupnim podacima EMSC-a, potres je zabilježen u 7:02 sati po lokalnom vremenu, na koordinatama 42.6659 N i 18.1399 E, oko četiri kilometra sjevero-sjeveroistočno od Dubrovnika. Prema objavi EMSC-a, potres je zabilježen kod Trebinja.

Procjenjuje se da je bio na dubini od približno šest kilometara. Podrhtavanje su osjetili brojni Dubrovčani, piše Dubrovački dnevnik. Prema prvim reakcijama, potres je bio kratak, ali dovoljno snažan da ga se primijeti.

Dio građana navodi da su osjetili dva udara, odnosno kratku trešnju. S obzirom na zabilježenu magnitudu, riječ je o blažem potresu.

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