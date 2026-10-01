uoči obračuna s danskom
VIDEO / Ronaldo usred reprezentativne drame napustio kamp, evo kako je otišao
Kapetan portugalske nogometne reprezentacija i najveća zvijezda Cristiano Ronaldo napustio je kamp nacionalnog tima prije utakmice protiv Danske, a sad se pojavila i snimka njegovog odlaska iz hotela.
Oglas
Snimku je napravio navijač, a na njoj se vidi kako Ronaldo odlazi iz hotela, ulazi u crni kombi i odlazi.
Cristiano Ronaldo leaves the stadium and heads to the Portugal team hotel, where he will wait for his private jet back to Madrid. pic.twitter.com/rnNLXyTVA8— Al Nassr Zone (@TheNassrZone) September 30, 2026
Sve se dogodilo nakon nekoliko burnih dana u portugalskoj nacionalnoj vrsti i neslaganja između Ronalda i izbornika Jorgea Jesusa.
Ronaldo je meč protiv Norveške proveo na klupi, a nikako mu se nije svidjelo što ga Jesus nije uveo u igru. Situacija je dodatno eskalirala prije utakmice protiv Danske, kad je Ronaldo odlučio napustiti pripreme reprezentacije.
Ronaldo se nakon svega oglasio na Instagramu i najavio da će svoje razloge detaljnije objasniti u budućnosti.
"Nakon izbornikove konferencije za tisak i razgovora s predsjednikom Nogometnog saveza Portugala donio sam odluku da napustim pripreme reprezentacije. Kada za to dođe vrijeme, reći ću istinu o razlozima koji su me naveli da napustim nacionalni tim kojem sam uvijek bio posvećen. Vrijeme je da poželim sreću Portugalu i svim mojim suigračima, bez izuzetka", napisao je Ronaldo.
Jedan od najboljih nogometaša svih vremena za nacionalni tim odigrao je 234 utakmice i postigao 146 golova. Kakva će biti Ronaldova budućnost u portugalskom nacionalnom timu, vidjet ćemo uskoro.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas