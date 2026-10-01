VIDEO / Ronaldo usred reprezentativne drame napustio kamp, evo kako je otišao

"Nakon izbornikove konferencije za tisak i razgovora s predsjednikom Nogometnog saveza Portugala donio sam odluku da napustim pripreme reprezentacije. Kada za to dođe vrijeme, reći ću istinu o razlozima koji su me naveli da napustim nacionalni tim kojem sam uvijek bio posvećen. Vrijeme je da poželim sreću Portugalu i svim mojim suigračima, bez izuzetka", napisao je Ronaldo.