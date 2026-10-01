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uoči obračuna s danskom

VIDEO / Ronaldo usred reprezentativne drame napustio kamp, evo kako je otišao

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Nova.rs
|
01. lis. 2026. 08:20
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Soccer Football - UEFA Nations League - Portugal's Cristiano Ronaldo during training Johan Nilsson/TT News Agency via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. SWEDEN OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN SWEDEN.
via REUTERS / Johan Nilsson

Kapetan portugalske nogometne reprezentacija i najveća zvijezda Cristiano Ronaldo napustio je kamp nacionalnog tima prije utakmice protiv Danske, a sad se pojavila i snimka njegovog odlaska iz hotela.

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Snimku je napravio navijač, a na njoj se vidi kako Ronaldo odlazi iz hotela, ulazi u crni kombi i odlazi.

Sve se dogodilo nakon nekoliko burnih dana u portugalskoj nacionalnoj vrsti i neslaganja između Ronalda i izbornika Jorgea Jesusa.

Ronaldo je meč protiv Norveške proveo na klupi, a nikako mu se nije svidjelo što ga Jesus nije uveo u igru. Situacija je dodatno eskalirala prije utakmice protiv Danske, kad je Ronaldo odlučio napustiti pripreme reprezentacije.

Ronaldo se nakon svega oglasio na Instagramu i najavio da će svoje razloge detaljnije objasniti u budućnosti.

"Nakon izbornikove konferencije za tisak i razgovora s predsjednikom Nogometnog saveza Portugala donio sam odluku da napustim pripreme reprezentacije. Kada za to dođe vrijeme, reći ću istinu o razlozima koji su me naveli da napustim nacionalni tim kojem sam uvijek bio posvećen. Vrijeme je da poželim sreću Portugalu i svim mojim suigračima, bez izuzetka", napisao je Ronaldo.

Jedan od najboljih nogometaša svih vremena za nacionalni tim odigrao je 234 utakmice i postigao 146 golova. Kakva će biti Ronaldova budućnost u portugalskom nacionalnom timu, vidjet ćemo uskoro.

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cristiano ronaldo portugalska nogometna reprezentacija sportske vijesti

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