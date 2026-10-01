Politico
Procurio dokument o suradnji EU-a i Kanade: "Svijet se ubrzano mijenja i suočava s dosad nezabilježenim izazovima"
Od kritičnih sirovina do borbe protiv šumskih požara, dokument do kojeg je došao Politico otkriva veliko proširenje suradnje.
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Europska unija i Kanada iskoristit će važan summit sljedećeg mjeseca kako bi najavile opsežno novo partnerstvo koje će obuhvatiti sve – od uklanjanja prepreka digitalnoj trgovini i zajedničke potpore Ukrajini do ulaganja u borbu protiv šumskih požara.
"Svijet se ubrzano mijenja i suočava s dosad nezabilježenim geopolitičkim izazovima, kao i izazovima u području trgovine, energetike, tehnologije, klime i resursa“, navodi se u nacrtu zajedničke izjave koju bi dvije strane trebale objaviti.
Dokument je proslijeđen veleposlanicima država članica EU-a uoči planiranog summita koji počinje 29. listopada, a u njega je Politico imao uvid.
EU i Kanada nastoje ojačati svoje strateške veze dok se suočavaju s posljedicama trgovinskog rata američkog predsjednika Donalda Trumpa. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen ovog je mjeseca predložila da Kanada postane pridružena članica EU-a, što je izazvalo Trumpovu neposrednu prijetnju uvođenjem carina.
"Kanada i EU, zahvaljujući našem neusporedivom pristupu tržištima, zajedničkim vrijednostima i komplementarnim gospodarskim prednostima, mogu izgraditi dublji i integriraniji odnos“, navodi se u nacrtu dokumenta.
Dvije strane na summitu u Montrealu planiraju objaviti da žele ubrzati ulaganja u projekte povezane s kritičnim mineralima, ojačati opskrbne lance i povećati sigurnost opskrbe. To uključuje i stvaranje zaliha kritičnih sirovina kako bi se ublažile posljedice „tržišnih oscilacija i geopolitičkih utjecaja“.
„Uskladit ćemo strategije i standarde, povezati industrije i usmjeriti svoje ambicije prema sektorima koji će donijeti najveću korist našim građanima. To uključuje razvoj pouzdane energije s niskim emisijama ugljika, za kojom postoji velika potražnja diljem svijeta – od ukapljenog prirodnog plina do hidroenergije, solarne energije, energije vjetra i nuklearne energije.“
Ottawa i Bruxelles najavit će i zajedničku kupnju 50 protupožarnih zrakoplova De Havilland, koji bi od 2030. trebali biti spremni za gašenje šumskih požara u Kanadi i Europi.
„Dobrovoljno udružujemo snage... Stvorit ćemo tehnološki savez. Integrirat ćemo obrambene industrijske baze. Arktik ćemo pretvoriti u vodeći zajednički projekt. Surađivat ćemo na energetici, kritičnim mineralima i baterijama. Također na umjetnoj inteligenciji, kvantnim tehnologijama, kibernetičkoj i gospodarskoj sigurnosti“, rekla je von der Leyen u govoru o stanju Unije 15. rujna.
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