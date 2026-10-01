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Kupujete tjesteninu? Talijanski kuhari savjetuju da provjerite ove tri stvari koje čine veliku razliku u okusu
Tjestenine na policama trgovina mogu se razlikovati po sastavu, načinu izrade i sušenja, a talijanski kuhari savjetuju da prije kupnje provjerimo tri detalja.
Tjestenina je namirnica koju mnogi gotovo uvijek imaju kod kuće jer je cjenovno pristupačna, brzo se priprema i može poslužiti kao osnova za jednostavan ručak, ali i nešto raskošniju večeru. Ipak, iako pakiranja na policama na prvi pogled mogu izgledati gotovo jednako, među njima postoje značajne razlike.
Viša cijena pritom ne mora nužno značiti i veću kvalitetu. Pri odabiru mogu pomoći već sastojci, izgled tjestenine te način na koji je proizvedena. Talijanski kuhari izdvojili su nekoliko detalja na koje vrijedi obratiti pozornost.
Provjerite sastojke
Kod klasične suhe tjestenine vrijedi jednostavno pravilo – popis sastojaka trebao bi biti kratak. Kvalitetna suha tjestenina uglavnom se proizvodi od krupice durum pšenice i vode, dok se jajima dodaju jajčane vrste tjestenine.
Durum pšenica posebno je pogodna za proizvodnju tjestenine jer sadrži mnogo proteina i omogućuje čvrstu strukturu. Zahvaljujući tome, kvalitetna tjestenina tijekom kuhanja lakše zadržava oblik i karakterističnu teksturu al dente.
Zato pri sljedećoj kupnji nije dovoljno pogledati samo proizvođača i cijenu. Vrijedi okrenuti pakiranje i provjeriti od čega je tjestenina napravljena.
Glatka i sjajna površina nije nužno znak kvalitete
Drugi detalj možete provjeriti i prije nego što otvorite pakiranje – dobro pogledajte površinu tjestenine.
Kvalitetna tjestenina može biti pomalo hrapava, matirana i naizgled gotovo prašnjava. Iako takav izgled možda nije toliko privlačan kao potpuno glatka i sjajna površina, upravo hrapavost može biti njezina prednost.
To je često povezano s načinom proizvodnje. Kod tradicionalnijeg postupka tijesto se istiskuje kroz brončane matrice. Na pakiranju se zato mogu pojaviti izrazi poput "trafilata al bronzo", "bronze die" ili "bronze cut".
Brončana matrica na površini tjestenine stvara sitne nepravilnosti i karakterističnu hrapavost.
Zašto je hrapava površina važna?
Prednost takve površine najbolje se vidi na tanjuru. Umak se u pravilu bolje zadržava na nešto hrapavijoj tjestenini. Umjesto da sklizne s nje i ostane na dnu tanjura, lakše se povezuje s tjesteninom.
To je posebno vidljivo kod jednostavnih jela u kojima je važno da se tjestenina i umak dobro sjedine. Hrapavost stoga nije samo estetska karakteristika, već može utjecati i na konačan rezultat jela.
Obratite pozornost na način sušenja
Treći detalj nije toliko vidljiv, a riječ je o načinu sušenja. Nakon oblikovanja tjesteninu je potrebno osušiti, pri čemu proizvođači koriste različite temperature i trajanje sušenja.
Kod tradicionalnijeg načina proizvodnje često se ističu sporije sušenje i niže temperature. Na nekim kvalitetnijim proizvodima zato se mogu pronaći oznake poput "slow dried", "slow drying", "lenta essiccazione" ili podatak da je tjestenina sušena na niskim temperaturama.
Takav postupak traje dulje pa je i proizvodnja sporija, no proizvođači tradicionalne tjestenine često ga ističu kao važan dio procesa izrade.
I boja može nešto otkriti
Pri odabiru se može obratiti pozornost i na boju. Suha tjestenina od durum pšenice prirodno je žućkasta, no izrazito jaka, gotovo zlatnožuta boja sama po sebi nije dokaz bolje kvalitete.
Tjestenina proizvedena tradicionalnijim postupcima i sporije sušena na nižim temperaturama može biti svjetlija, matiranija i manje izraženo žuta. Zato pri kupnji ne treba kvalitetu procjenjivati samo prema privlačnoj boji.
Cijena nije jedino mjerilo
Sve to ne znači da su najskuplje tjestenine uvijek najbolje niti da za dobar tanjur špageta treba potrošiti mnogo novca.
Pri sljedećoj kupnji dovoljno je provjeriti sastojke, pogledati površinu tjestenine i potražiti podatke o načinu proizvodnje odnosno sušenja.
Ako je tjestenina uglavnom napravljena od krupice durum pšenice i vode, ima nešto hrapaviju površinu, proizvedena je kroz brončane matrice i sporije sušena, riječ je o proizvodu kod kojeg je proizvođač više pažnje posvetio tradicionalnom načinu izrade.
Razlika se često najbolje osjeti tek kada se tjestenina spoji s dobrim umakom.
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