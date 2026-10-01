Kupujete tjesteninu? Talijanski kuhari savjetuju da provjerite ove tri stvari koje čine veliku razliku u okusu

Tjestenina je namirnica koju mnogi gotovo uvijek imaju kod kuće jer je cjenovno pristupačna, brzo se priprema i može poslužiti kao osnova za jednostavan ručak, ali i nešto raskošniju večeru. Ipak, iako pakiranja na policama na prvi pogled mogu izgledati gotovo jednako, među njima postoje značajne razlike.