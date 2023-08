Slavicu Ecclestone napali maskirani muškarci u njenom domu u Švicarskoj

Podijeli :

Asset Bernard / ABACA / PIXSELL

Napad se dogodio nakon jedan sat iza ponoći dok je Ecclestone spavala. Pretrpjela je lakše tjelesne ozljedea. a slučaj istražuje švicarska policija.

Iz izvora bliskih Slavici Ecclestone, bivšoj supruzi Bernieja Ecclestonea, nekadašnjeg predsjednika uprave Formule 1, Večernji list doznaje da su Ecclestone napala dva maskirana napdaača u noći sa subote na nedjelju u svojoj kući u Gstaadu u Švicarskoj.

Brutalno pretučeni novinar za N1: Imam devet šavova, ali sve sam zapamtio

Dok su bili u braku, Bernie i Slavica Ecclestone bili su jedan od najpoznatijih parova na svijetu, a niti razlika od 29 centimetara visine nije im smetala da u braku dobiju kćerke Petru i Tamaru te ostanu zajedno 24 godine. Svjetski mediji pisali su da je glavni razlog raspada braka činjenica da Bernieja nikada nije bilo kod kuće te da je lagao da će smanjiti odsustnost od kuće i entuzijazam prema poslu, što je i on sam priznao.

“Što imam od njega? Dolazi s posla poslije osam, večera i ode spavati. Čak i ako je na odmoru, ne može dvije minute biti na miru. Osim posla, ništa ga ne zanima. Nema hobi, a druge ljude smatra dosadnima”, izjavila je jednom prilikom Slavica te unajmila odvjetnika i odselila iz raskošnog doma od 10 milijuna funti.

“Nisam želio razvod tada za razliku od nje. Izbacila me dok sam još bio zaljubljen u nju. Imala je 50-ak godina i željela drugačiji život. Nije joj se sviđalo što 17-18 puta godišnje odlazim od kuće. Zašto nisam ostao da spasim brak? Mislim da sam joj to spomenuo, no znala je da lažem”, priznao je poslije Bernie.

Brakorazvodna parnica 11.ožujka 2009. godine trajala je tek 58 sekundi, što vjerojatno spada među svjetske rekorde, koliko je bilo potrebno da sudac pročita rješenje. Brzo i lako su se dogovorili oko podjele imovine. Slavici je pripalo više od milijardu dolara vrijednih nekretnina i udio u dionicama, danas je najvjerojatnije najbogatija Hrvatica na svijetu.

