FOTO / Snijeg zabijelio dijelove Hrvatske

Nakon što je napadalo dovoljno snijega da možemo koristiti ralice sve ekipe za kolnike te nogostupe i pješačke površine su bile na terenu. To je preko 60 ljudi iz zimske službe te 13 ralica s posipačem soli koji čiste oko 180 kilometara cesta u cijelom gradu. Imamo i 14 strojeva s ralicom i posipačem koji čiste 96 kilometara biciklističkih staza i pješačkih površina te preko 30 djelatnika, koji lopatama čiste snijeg na tim površinama, pojasnio je Pandžić.