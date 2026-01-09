Oglas

U KNINU TRAJE SANACIJA

Snježni kaos u Hrvatskoj: Vatrogasci do sada imali preko 30 intervencija

Hina
09. sij. 2026. 15:22
Vatrogasci
IVP Šibenik / Facebook

Zbog snježnog nevremena koje je ovog tjedna pogodilo Hrvatsku, vatrogasci su imali 34 intervencije uklanjanja stabala s prometnica te snijega i leda s objekata, a na području Knina traje sanacija trase dalekovoda, izvijestila je u petak Hrvatska vatrogasna zajednica (HVZ).

Najveći angažman vatrogasaca zabilježen je u Šibensko-kninskoj županiji. Vatrogasci su jučer imali 12 intervencija koje su se najvećim dijelom odnosile na uklanjanje stabala i grana s prometnica, a interveniralo je ukupno 35 vatrogasaca s 14 vatrogasnih vozila.

"Naši vatrogasci su od jutros zabilježili još osam intervencija te smo aktivni na području Knina, Kistanja i Ervenika. Najteža situacija je u naselju Strmica, na području Knina, gdje vatrogasci u suradnji s djelatnicima HEP-a čiste trasu dalekovoda", rekao je županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić.

Na uklanjanju zapreka na trasi dalekovoda angažirano je sedam vatrogasaca s tri vatrogasna vozila.

Na području Grada Zagreba bilo je ukupno 14 tehničkih intervencija koje su se najvećim dijelom odnosile na uklanjanje snijega i leda sa objekata. U njima je sudjelovalo ukupno 46 vatrogasaca s 16 vatrogasnih vozila.

