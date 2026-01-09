Snježni kaos u Hrvatskoj: Vatrogasci do sada imali preko 30 intervencija

"Naši vatrogasci su od jutros zabilježili još osam intervencija te smo aktivni na području Knina, Kistanja i Ervenika. Najteža situacija je u naselju Strmica, na području Knina, gdje vatrogasci u suradnji s djelatnicima HEP-a čiste trasu dalekovoda", rekao je županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić.