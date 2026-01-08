Puhovski o Plenkovićevom paket-ultimatumu: "U njegovoj izjavi sve je razumno osim jedne riječi"

"Situaciju bi riješilo da imamo njemački model parnog broja sudaca i sutkinja. I da se onda dogovaraju sve dok se ne dogovore. Kod nas svi pripovijedaju o tome da je omjer ustavnih sudaca 7:6 strašno važan. I u prošlom sazivu smo imali taj omjer, ali je de facto bio 10:3. Otkud znate da će netko koga ste predložili ostati na 'vašoj' poziciji. To je potpuno promašeno i tu su stvari krivo postavljene. Događalo se da u Ustavni sud dolaze ljudi poput Davorina Mlakara i Ivana Matije koji nemaju ama baš nikakvih sposobnosti za to i koji su naprosto bili 'rupe' u funkcioniranju Suda. Ima ih još, ali njih dvojica su mi najuvjerljiviji primjeri."