'DVA NAŠA, JEDAN VAŠ'
Puhovski o Plenkovićevom paket-ultimatumu: "U njegovoj izjavi sve je razumno osim jedne riječi"
Oporba je oštro reagirala na izjavu Andreja Plenkovića nakon sjednice Predsjedništva HDZ-a u srijedu, o izboru predsjednika ili predsjednice Vrhovnog suda.
Poručio je da će HDZ uvjetovati izbor čelne osobe Vrhovnog suda izborom troje sudaca Ustavnog suda čija mjesta su trenutno upražnjena.
"Zainteresirani smo da se popune tri mjesta, a krajnji rok je travanj. Bit će vezana imenovanja, a to znači da ćemo ići u proces izbora predsjednika ili predsjednice Vrhovnog suda samo ako ustavne suce budemo birali po načelu da ih dvoje biramo parlamentarna većina, a jednog oporba. (...) To je vrlo jasan i principijelan politički stav", rekao je Plenković.
U SDP-u su njegov 'paket aranžman' nazvali "grubim nasrtajem na temelje demokracije" ocijenivši njegovu izjavu "krajnje skandaloznom i suludom" i poručivši da se "te dvije procedure ne mogu politički vezivati niti uvjetovati".
Saborska zastupnica Dalija Orešković rekla je pak da je "Plenkovićevo 'samo ako' demonstracija sile i autokracije".
"To nije principijelno, nego ucjenjivački"
Je li Plenković javnim uvjetovanjem "vezanih imenovanja" želio pokazati da je na vrhuncu moći i je li svojom izjavom otišao predaleko? Ta smo pitanja postavili političkom analitičaru Žarku Puhovskom no on smatra da je Plenković tom izjavom pogriješo samo u jednome.
"Mislim da je s tom izjavom sve više-manje razumno osim jedne riječi, a to je - principijelno. On je rekao da je to "principijelna pozicija". Pozicija u kojoj kažem: ja vama dva, vi meni tri ili obrnuto nije principijelna, nego je pregovaračka ili ucjenjivačka. I to je realnost. On je doista opisao realnost jer su tako birani suci Ustavnog suda otkad taj sud u neovisnoj Hrvatskoj postoji, uključujući ljude koji nikakvih sposobnosti nisu imali, ali su po stranačkoj varijanti ulazili."
Za one koji tvrde da je to što je rekao Plenković "protuustavno" Puhovski tvrdi da govore besmislice.
"Ustav počiva na pluralnom političkom modelu u kojemu su u Saboru različite stranke, a taj Sabor odlučuje o Ustavnom sudu. Prema tomu, nije jasno kako bi se drugačije odlučivalo, nego dogovorom stranaka."
"Ne vidim drugo nego dogovor stranaka"
Istaknuo je primjer Njemačke gdje je, kaže, jasno određeno koliko koja stranka, odnosno politička pozicija ima ustavnih sudaca.
"Odatle ne slijedi, kao što tvrde neki s ljevice, da se time ruši ustav ili dignitet ustavnih sudaca. Unutar toga što je netko - a to u Njemačkoj funkcionira - kandidiran na strani CDU-a i SPD-a, ozbiljno se raspravlja o kvalitetama kandidata. Ne znam kako bi se drukčije moglo raditi. Zaista ne vidim neki drugi model nego dogovor stranaka u parlamentu."
No kako kaže naš sugovornik, Plenković griješi tvrdeći da je to principijelna pozicija.
"Imamo potpuno pobrkanu situaciju u kojoj on svoju pragmatičku poziciju na koju ima pravo krivo naziva principijelnom, dok s druge strane Saša Đujić iz SDP-a kaže da se to ne može uspoređivati jer je izbor predsjednika Vrhovnog suda ingerencija predsjednika Republike. To je glupost. I jedno i drugo je ingerencija Sabora, s tim da predsjednik Republike ima pravo predložiti kandidata, što je nešto sasvim drugo. A Siniša Hajdaš Dončić kaže da je to nedemokratski. Kako može biti nedemokratski ako većina odlučuje u korektnim uvjetima? Čim je potrebna dvotrećinska većina, bez oporbe se ne mogu izabrati ustavni suci. Prema tomu, neka pritisnu da se izaberu kvalitetni kandidati, što je jedino važno", smatra Puhovski.
Usvojiti njemački model ustavnog suda?
Situaciju s Ustavnim sudom i tenzije koje nastaju oko izbora ustavnih sudaca moglo bi se, prema mišljenju Puhovskog, riješiti usvajanjem njemačkog modela, iako smatra da Hrvatska nije spremna za takvo što.
"Situaciju bi riješilo da imamo njemački model parnog broja sudaca i sutkinja. I da se onda dogovaraju sve dok se ne dogovore. Kod nas svi pripovijedaju o tome da je omjer ustavnih sudaca 7:6 strašno važan. I u prošlom sazivu smo imali taj omjer, ali je de facto bio 10:3. Otkud znate da će netko koga ste predložili ostati na 'vašoj' poziciji. To je potpuno promašeno i tu su stvari krivo postavljene. Događalo se da u Ustavni sud dolaze ljudi poput Davorina Mlakara i Ivana Matije koji nemaju ama baš nikakvih sposobnosti za to i koji su naprosto bili 'rupe' u funkcioniranju Suda. Ima ih još, ali njih dvojica su mi najuvjerljiviji primjeri."
Prepucavanje u stilu 'tko nabije - taj dobije'
Situacija u kojoj stranke predlažu kandidate za ustavne suce svodi se, dodaje Puhovski, na primitivno prepucavanje umjesto da se raspravlja kako da stvari funkcioniraju.
"Kao u staroj igri 'tko nabije - daj dobije' sve se svodi na to tko će teže riječi upotrijebiti. Arsen Bauk spominje Temu, a SDP je prije godinu dana napravio grozan skandal ostavivši nas na jedan dan bez Ustavnog suda jer su, da pokažu kako i oni imaju nekakvu moć, odgodili glasanje o Ustavnom sudu. A sad govore da osuđuju pritiske i neprincipijelno ponašanje. Ako se Bauku čini da to što je SDP tada napravio nije bio cirkus, nego "ogledni primjer kako treba provoditi izbore sudaca dvotrećinskom većinom" onda izgleda da je to zato što mu je cirkus prirodno stanište. Isto kao što i Plenković cirkus vidi samo kad gleda lijevo od sebe, a nikad ispred sebe ili u sebe."
"To što je rekao, realnost je sustava"
U Plenkovićevoj izjavi najskandaloznije je bilo to što je javno izgovorio ono što se inače ne govori javno.
"Naprosto je rekao nešto što je činjenica i što je realnost sustava. A to ne samo da nije protusustavno, nego proizlazi iz sustava. U suprotnom bi sustav predvidio ono što je, po mom mišljenju, odavno trebalo napraviti - da prijedloge za ustavne suce daje jedan stručni tim sastavljen od profesora i profesorica pravnih fakulteta te bivših članova i članica Ustavnog suda. I da među njihovim prijedlozima Sabor bira. Ovako smo u Ustavnom sudu imali i ljude koji nisu imali elementarne pretpostavke za to", zaključio je Puhovski.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare