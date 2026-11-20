PREDSTAVIT ĆE I NOVI PROGRAM
Socijaldemokrati biraju novo vodstvo
Stranka Socijaldemokrati u subotu će održati izborni sabor na kojem će se izabrati novo stranačko vodstvo te predstaviti novi program, prioritete i smjer djelovanja stranke.
Osim čelnih ljudi i programa, također se mijenja ime stranke koje će biti otkriveno na izbornom saboru, potvrdio je Hini glavni tajnik i bivši saborski zastupnik Nikša Vukas.
"Biramo novog predsjednika, potpredsjednike i članove Središnjeg odbora. Imat ćemo potpuno novo rukovodstvo'', kazao je Vukas te dodao da u vrhu stranke više neće biti nitko od bivših saborskih zastupnika koji su do sada vodili Socijaldemokrate, nego ljudi koji su manje poznati široj javnosti.
Prvi predsjednik Socijaldemokrata bio je bivši saborski zastupnik i ministar rada Davorko Vidović koji više nije član te stranke nakon što je u kolovozu ove godine imenovan posebnim savjetnikom ministra financija Tomislava Ćorića, s fokusom na javne financije, mirovine i položaj umirovljenika.
Stranku do izbornog sabora vodi vršitelj dužnosti predsjednika, još jedan bivši saborski zastupnik Domagoj Hajduković. Nikša Vukas ostat će na poziciji glavnog tajnika stranke.
Kako su nastali Socijaldemokrati?
Socijaldemokrate su u srpnju 2022. osnovali nekadašnji visokopozicionirani članovi SDP-a koji su u listopadu 2021. isključeni iz te stranke ili su svojevoljno otišli s Iblerovog trga zbog razilaženja s tadašnjim predsjednikom Peđom Grbinom.
Razlazu sa SDP-om prethodila je gotovo godina dana unutarstranačkih sukoba. Krenulo je u lipnju 2021. kad su zbog loših izbornih rezultata na lokalnim izborima raspuštene organizacije u Zagrebu i Slavonskom Brodu, a samo mjesec dana kasnije iz stranke je isključeno četvero tadašnjih zastupnika: Nikša Vukas, Zvane Brumnić, Rajko Ostojić i Marina Opačak Bilić.
U listopadu iste godine Predsjedništvo SDP-a izbacilo je još sedmero saborskih zastupnika među kojima su bili Davor Bernardić, Davorko Vidović i Franko Vidović.
Kao razlozi navedeni su nefunkcioniranje Kluba zastupnika u Saboru i šteta nanesena stranci u javnim istupima. S druge strane, izbačeni SDP-ovci kritizirali su nedemokratski način vođenja stranke. Njima se potom pridružilo još sedam SDP-ovih zastupnika, da bi na kraju njih ukupno 18 osnovali novi saborski klub.
Od vodeće oporbene stranke do gubitka saborskih mandata
Tako je stranka Socijaldemokrati, odmah nakon osnivanja, postala vodeća oporbena stranka prema broju saborskih zastupnika. Međutim, na izborima u travnju 2024. nisu uspjeli obraniti status parlamentarne stranke. Koalicija Socijaldemokrata, IDS-a, PGS-a, Laburista i Demokrata izborni prag prelazi samo u VIII. izbornoj jedinici, no ta dva mandata otišla su IDS-u.
Na izborima za Europski parlament u lipnju 2024., Socijaldemokrati su bili dio široke koalicije koja je stala iza IDS-ovog Valtera Flege u borbi za još jedan mandat. Ta je lista osvojila 5,61 posto i ostala bez predstavnika unatoč prelasku praga od pet posto.
Na lokalnim izborima u Gradu Zagrebu u svibnju prošle godine, za gradonačelnika su podržali svog bivšeg člana Davora Bernardića koji se odlučio natjecati kao nestranački kandidat. Koalicijska lista za Gradsku skupštinu osvojila je 7,2 posto, no mandati su pripali HNS-u, HSLS-u te nezavisnima Davoru Šternu i Trpimiru Goluži.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare