Novo istraživanje pokazuje da Mars, unatoč desetljećima intenzivnog promatranja, još skriva geološke strukture koje znanstvenici tek trebaju razumjeti. Ako se potvrdi pretpostavka da je riječ o ostacima drevnih ledenjaka, goleme litice skrivene u kraterima mogle bi postati važan trag za rekonstrukciju klimatske povijesti Crvenog planeta, ali i planiranje budućeg ljudskog boravka na njemu.