Socijalna radnica o psihologinji koja je spasila djevojčicu: Nije imala izbora nego objaviti na Facebooku

Podijeli :

Mirjana Zvekić Pohanić, socijalna radnica i sindikalna povjerenica Sindikata zaposlenih u djelatnosti socijalne skrbi Hrvatske je gostovala u Newsroomu gdje je s našim Domagojem Novokmetom komentirala stanje socijalnog sustava, s naglaskom na slučaj psihologinje Valerije Kanđere, koja je javno tražila smještaj za 6-godišnju djevojčicu s teškoćama u razvoju, nakon čega je dobila upozorenje pred otkaz.

“Gospođa i socijalna radnica koja je s njom u timu su imale nadzor nad svojim radom i dobile su upozorenje s mogučnošću otkaza, gdje se navodi da nisu pravovremeno reagirale oko smještaja djevojčice. Mi se svi pitamo kamo će je smjestiti ako nema smještaja”, pojasnila je situaciju.

Podsjećamo, razvoj događaja u obitelji djevojčice je bio takav da joj je smještaj bio potreban tog dana.

Psihologinja na društvenoj mreži tražila smještaj za djevojčicu s autizmom. Dobila je opomenu pred otkaz

“Nije bilo nikakvih indikacija da bi se dijete trebalo smjestiti ranije, ali moram istaknuti da je cijeli sustav socijalnog rada baziran na konvencijama o pravima djece i jedna stvar je ta da se učini sve što je u našoj moći da dijete ostane u svojoj naravnoj obitelji. Izdvajanje je zadnja instanca. Tri mjeseca prije zaista nitko ne može reći hoće li doći do takve rizične situacije”, prisjetila se.

Postavlja se pitanje jesu li onda upozorenja pred mogući otkaz osveta rukovoditelja ili pokušaj zastrašivanja.

“To su svakako doživjeli kao zastrašivanje i svi su uznemireni zbog toga. Mi podliježemo brojnim inspekcijama i na osnovu toga se svaki put trudimo naučiti nešto iz toga, kako bismo unaprijedili svoj rad. Iz ovoga je zaključak da možemo svi dobiti ta upozorenja jer ne možemo predvidjeti da će se nešto dogoditi”, objasnila je.

“Socijalni radnici moraju vagati koje dijete će prvo izdvojiti, a onda ostali dolaze na red” Valerija Kanđera dobila upozorenje pred otkaz

No, ovaj slučaj nije iznimka. Kada je gostovala u Točki na tjedan N1 televizije, gospođa Kanđera je izjavila da se ona i kolegice jednomjesečno nađu u sličnoj situaciji kada ne mogu osigurati smještaj za dijete za koje smatraju da postoje indikacije da ih hitno treba smjestiti.

“Radila sam na tom odjelu i to traje godinama, samo što prijašnji slučajevi nisu bili u žiži javnosti. Sve su to stvari koje se na neki način riješe. Ova situacija se riješila na način da je kolegica Valerija stavila slučaj na svoj Facebook”, kazala je dodajući: “Kolegama se događaju takve situacije, samo smo imali sreće da je to do sada funkcioniralo na zajednički način, gdje smo svi dali sve od sebe i nismo došli do situacije da je dijete na kraju radnog vremena sjedilo nezbrinuto u uredu.”

“Ova situacija je eksplodirala jer kolegica više nije imala što nego objaviti na Facebooku. To je zadnja stvar koja je uopće bila nekome na umu”, istaknula je.

Upitana je li reforma socijalnog sustava donijela poboljšanja, odgovara: “Najavljena su poboljšanja, ali mi ih za sada u svom radu nismo vidjeli. Htjela bih istaknuti sporost sustava. Koliko god da je ideja dobra, to se jednostavno nikada ne provede onako kako je zamišljeno, a s obzirom na česte promjene ministara, propisa i ravnatelja, započne se s nečim što se ne završi. U neprestanom smo stanju promjene i stalno čekamo da se nešto uspostavi.”

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.