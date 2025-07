Sociolog: Amerika nikad nije bila sigurnija

Izgleda kao da je za republikansku, odnosno MAGA bazu ključno ono što se događa oko slučaja Jeffreya Epsteina i načina na koji se time bavi administracija Donalda Trumpa, odnosno on sâm, a kod Demokrata se čini jako zanimljiv dolazak na scenu nekih novih snaga za koje jedan dio američkog establišmenta kaže da su komunisti i socijalisti, a to su uz Alexandriju Ocasio-Cortez i Berniea Sandersa i novi kandidat za novoga gradonačelnika New Yorka Zohran Mamdani.