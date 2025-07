"To sve ovisi o uvjetima. To je teško za reći. Uvjeti koje smo imali 91. su bili vrlo nepovoljni, mi nismo imali ništa pa ni vojsku. Ona je stvarana paralelno s vođenjem operacija, no mi smo se izvukli iz situacije koja je bila dosta "grda." Nismo mogli od početka računati da ćemo se uspjeti obraniti", komentira Žunec iz perspektive branitelja pa nadodaje:



"Kad smo vidjeli kolone tenkova iz Beograda, to je bilo zbilja zastrašujuće, no ipak smo uspjeli ostati na položajima, obraniti se i spasiti", govori.