Šok u splitskoj zračnoj luci: Signalna raketa ispaljena u vrijeme slijetanja zrakoplova

Zvonimir Barisin/PIXSELL

U vrijeme slijetanja zrakoplova u splitsku zračnu luku u subotu iz smjera Trogira u zrak je ispaljena signalna raketa, ali nije došlo do ugroze zrakoplova i putnika, izvijestili su u ponedjeljak iz PU splitsko-dalmatinske i dodali da je u tijeku kriminalističko istraživanje.

Podijeli

Oglas

Kako se navodi u policijskom izvješću, s trogirskog područja u zrak je ispaljena signalna raketa u trenutku kada je započelo slijetanja zrakoplova na pistu u zračnoj luci.

Razgovorom s pilotom utvrđeno je da nije bilo ugroze za avion i putnike. Policijski službenici su nakon zaprimljene dojave izašli na mjesto događaja, gdje je pronađena iskorištena signalna raketa.

Na mjestu događaja obavljen je očevid, a u tijeku je kriminalističko istraživanje, priopćila je policija.

Ispaljivanje signalne rakete prijavljeno je Agenciji za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu.

"Događaj je prijavljen sukladno propisima koji reguliraju prijavu događaja o ugrožavanju sigurnosti zračnog prometa", rekao je Danko Petrin, glavni istražitelj zrakoplovnih nesreća.