Splićani, oprez! Zbog zamućenja rijeke Jadro preporuča se prokuhavanje vode

Rezultati ispitivanja vode uzeti na različitim mjestima iz vodoopskrbne mreže, u ovisnosti sa zalihama u vodospremama i intenzitetu potrošnje, pokazuju da je na nekoliko dijelova vodoopskrbnog sustava, parametar zamućenja neznatno povišen u odnosu na propisane vrijednosti, pojasnili su u VIK-u.