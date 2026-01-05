Oglas

izražena mutnoća

Splićani, oprez! Zbog zamućenja rijeke Jadro preporuča se prokuhavanje vode

Hina
05. sij. 2026. 17:44
Zbog veće količine kiše koja je u proteklim danima pala na šire splitsko područje, zamutila se voda na izvoru rijeke Jadro iz kojeg se žitelji splitskog područja opskrbljuju pitkom vodom, te ih se poziva na prokuhavanje vode.

Mjera predostrožnosti

Županijski Nastavni zavod za javno zdravstvo preporučuje koristiti mjeru predostrožnosti prokuhavanja vode za piće za bolesne i osjetljive osobe, malu djecu i stariju populaciju.

U slučaju pojave izraženije mutnoće, voda se prije prokuhavanja mora obavezno istaložiti, a samo bistri dio odliti i prokuhati, poručili su u ponedjeljak iz Vodovoda i kanalizacije (VIK) Split.

Rezultati ispitivanja vode uzeti na različitim mjestima iz vodoopskrbne mreže, u ovisnosti sa zalihama u vodospremama i intenzitetu potrošnje, pokazuju da je na nekoliko dijelova vodoopskrbnog sustava, parametar zamućenja neznatno povišen u odnosu na propisane vrijednosti, pojasnili su u VIK-u.

Rekli su da analize s terena također pokazuju da je koncentracija rezidualnoga klora u adekvatnoj koncentraciji, a sva dosadašnja ispitivanja pokazuju da je voda kemijski i mikrobiološki ispravna.

rijeka jadro vik split voda u splitu zamućenje vode u splitu

