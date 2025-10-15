Puhovski: "Siguran sam da je stanje nacije odlično, za državu nisam tako siguran"

"Još jedan dodatak koji je jako važan: Hrvatska je živjela u posljednjih desetak godina u jednom iskustvu koje nikada u povijesti nije imala. A to je da je imala na raspolaganju, u nizu aspekata, više novca nego što smo mogli potrošiti, kao država, kao društvo. Nije se znalo trošiti. Sada je to nešto ubrzano, ali to će kad-tad stati. A onda će se stvari svesti na unutarnju proizvodnju i unutarnju preraspodjelu, a apetiti su se povećali. Tu treba očekivati, po mom sudu, sukobe, ako se gleda iole ozbiljno u budućnost."