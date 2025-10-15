"koja je cijena?"
Puhovski: "Siguran sam da je stanje nacije odlično, za državu nisam tako siguran"
Gost našeg Tihomira Ladišića u Novom danu bio je Žarko Puhovski, politolog i filozof. Razgovarali su o stanju u državi, društvenom i ekonomskom napretku (ili nedostatku istoga) te potencijalnim budućim krizama.
Žarko Puhovski komentirao je stanje u Hrvatskoj, osvrnuvši se kratko na današnji govor o stanju države i nacije premijera Andreja Plenkovića u Saboru.
"Taj izvještaj je predstavljanje samorazumijevanja vlasti. Budući da vlast o nama odlučuje, važno je da znamo što ona o sebi misli. Iza ove jedne čudne formulacije koja je ostala iz vremena Franje Tuđmana, može se reći: siguran sam da je stanje nacije odlično, za državu nisam tako siguran", kaže Puhovski.
"Nacija se posljednjih par mjeseci odlično, nacionalistički izbacivala u medijima, ali s državom bi moglo biti malo većih problema. To se zapravo trebalo zvati 'stanje države i društva', pa bismo onda razgovarali korak po korak koji sektori društva doista dobro prolaze, o tome nema spora, a koji širi slojevi društva u najmanju ruku ne napreduju, da ne kažem nazaduju."
"Danas ljudi umiru od gladi, a to mogu javiti mobitelom. To je cinična formulacija. Nekakva vrsta napretka je zadana, ali ona je nedovoljna jer drugi idu brže i zato što su neke elementarne stvari postale teže dostupne. Danas je teže dostupna hrana nego mobiteli. To je prije 30 godina bilo nezamislivo", dodaje Puhovski.
Kaže kako se, prema njegovom sudu, suština nalazi u klasičnoj socijaldemokratskoj ideji preraspodjele.
"Neke su se stvari promijenile: automobili su bolji, stanovi se, očito, kupuju na veliko, ali pitanje je: tko ih kupuje na veliko? Ako se želi ozbiljno razgovarati, po mom sudu, ključna je jedna jedina riječ: raspodjela, ili preciznije: preraspodjela."
Kako se to ispoljava? Puhovski navodi nekoliko primjera.
"Nekidan sam vidio da se govori o tome da se smanje porezi na najviše plaće. To bi trebalo ozbiljno argumentirati; ja ne vidim argumente za to, ali možda sam u krivu. Puno je veći problem oporezivanje kapitalne dobiti. O tome se jako malo govori. Mi imamo sindikate koji se uglavnom pojavljuju s obzirom na zaposlenike u javnom sektoru. Imali smo jedva pet ozbiljnih štrajkova u privatnom sektoru u posljednjih nekoliko godina; možda je zaista privatni sektor uspješniji od javnoga, ali nisam baš u to siguran."
S druge strane, tvrdi da nema sumnje kako je, barem na političkoj razini, Plenković ispunio određene ciljeve.
"To su neke stvari na socijalnoj razini, a što se tiče političke - ono što je Plenković neprijeporno uspio jest stabilnost. Uz to, značajno smanjivanje broja nezaposlenih, dijelom jer su ljudi otišli i van, i povećanje plaća, postavlja se pitanje: koja je cijena? Prava politička analiza jest: to ste napravili, svaka čast, ali koja je cijena? Meni ste uzeli, sebi ste dali. Imamo uvijek tu vrstu nulte sume", kaže.
Puhovski istovremeno identificira ono što on smatra da će biti ključan problem za buduće političke i socio-ekonomske tenzije u Hrvatskoj:
"Još jedan dodatak koji je jako važan: Hrvatska je živjela u posljednjih desetak godina u jednom iskustvu koje nikada u povijesti nije imala. A to je da je imala na raspolaganju, u nizu aspekata, više novca nego što smo mogli potrošiti, kao država, kao društvo. Nije se znalo trošiti. Sada je to nešto ubrzano, ali to će kad-tad stati. A onda će se stvari svesti na unutarnju proizvodnju i unutarnju preraspodjelu, a apetiti su se povećali. Tu treba očekivati, po mom sudu, sukobe, ako se gleda iole ozbiljno u budućnost."
