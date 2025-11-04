Splitski HDZ traži da se DORH angažira oko duga "Brodosplita" Gradu Splitu

Klub vijećnika splitskog HDZ-a-a u utorak je zatražio od DORH-a da se angažira u vezi duga "Brodosplita" od gotovo 1,8 milijun eura Gradu Splitu, a bivšem dogradonačelniku Antoniju Kuzmaniću zamjerili su zbog nenaplaćivanja ovrhe, s tim da je tamo na remontu brod iz njegove flote.
Oglas
"Prije dva mjeseca Gradsko vijeće je jednoglasno zaključilo da se Državnom odvjetništvu pošalje dokumentacija o stanju u 'Brodosplitu' koje treba platiti dug Gradu Splitu od gotovog 1,8 milijuna eura na temelju ovrhe iz razdoblja bivše vlasti," podsjetio je HDZ-ov gradski vijećnik Josip Gojak te dodao da je riječ o potraživanju Grad Splita u predstečajnom postupku "Brodosplita".
Po njegovim riječima, bivša vlast u Splitu stranke Centar i tadašnji zamjenik gradonačelnika Antonio Kuzmanić nisu obavili ovrhu "Brodosplita", a sada je, prema navodima medija, na remontu u Brodosplitu "jedan od brodova iz Kuzmanovićeve flote".
"Kuzmanić sad šalje poruke da se o tomu ne govori ističući kako se sada navodno ne bavi politikom, a istodobno od politike i sada prima naknadu plaće kao bivši dužnosnik", ustvrdio je Gojak. Čudno je, rekao je Gojak, da netko tko prima naknadu plaće kao bivši dužnosnik tvrdi da se ne bavi politikom.
Šuta prozvao stranku Centar
Gradonačelnik Tomislav Šuta je popravak broda iz Kuzmanićeve flote nazvao aferom. "Stranka Centar nema argumenta kako se obraniti u ovoj aferi Brodosplit," ustvrdio je Šuta.
Kazao je i da je protiv bespravne gradnje na Marjanu te podupire da se ondje poljoprivredom mogu nastaviti baviti oni koji su to i do sada učinili.
"Svatko treba odgovarati za svoje postupke", rekao je Šuta komentirajući medijske navode da je bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum, čija Hrvatska građanska stranka čini sadašnju vladajuću većinu u Splitu, svojedobno iskoristio svoju tvrtku tako da je isplatio oko pet milijuna dividende, a mali dobavljači su ostali neplaćeni.
Kerum je sada predsjednik Nadzornog odbora gradske tvrtke Žnjan, a Šuta je naglasio da neće biti u nadzornom odboru "ako ima zakonske prepreke", dok u suprotnom može biti na toj dužnosti.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas