Splitski gradonačelnik: Tražimo preispitivanje koncesije Brodosplitu

"Više ne znamo koje su koristi za Grad Split. Imamo samo probleme, stvaraju se nesigurnosti. Krajnje je vrijeme da se sve preispita i donese konačna odluka. Grad Split zaslužuje modernu brodogradnju i normalan pristup prostoru. Ja sam uvijek za proizvodnju, ali isto tako tražim da Split dobije barem 200 tisuća četvornih metara na upravljanje", rekao je Šuta, podsjetivši da je još kao kandidat za gradonačelnika predlagao prenamjenu dijela škverskog prostora u Međunarodni tehnološki centar.

