Stidnica ili vulva? "Zašto se naziv ženskog spolnog organa povezuje s osjećajem srama?"

"Naša preporuka da se u idućim izdanjima udžbenika za Prirodu i Biologiju izraz stidnica nadomjesti izrazom vulva, nije prihvaćena od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja i nakladnika školskih udžbenika, unatoč tome što je "vulva" (premda latinizam) dopuštena istoznačnica u hrvatskom jeziku te unatoč tome što se u udžbenicima u području spolnosti već koriste neki latinizmi poput prostata, klitoris ili penis", prenosi Dnevnik.hr.